Queer-icoon RuPaul zegt dat de vele nieuwe wetgeving in het hele land om uitvoeringen van dragshows te beperken of te verbieden het werk is van ‘pestkoppen’.

In een Instagram-reel die woensdag op RuPaul’s geverifieerde account werd geplaatst, zei de Emmy-winnaar dat de anti-drag-rekeningen “een klassieke afleidingstechniek” zijn die de aandacht afleidt van de echte problemen waarvoor wetgevers zijn gekozen om aan te pakken.

Die echte problemen, zei RuPaul, zijn werkzekerheid, gezondheidszorg en “onze kinderen beschermen tegen schade op hun eigen school.”

“Maar we weten dat pestkoppen incompetent zijn in het oplossen van echte problemen”, zei RuPaul. “Ze zoeken naar gemakkelijke doelwitten, zodat ze de indruk kunnen wekken effectief te zijn. Ze denken dat onze liefde, ons licht, ons gelach en onze vreugde tekenen van zwakte zijn. Maar ze hebben ongelijk, want dat is onze kracht.”

RuPaul is gastheer van ‘RuPaul’s Drag Race’, een dragwedstrijdshow die sinds 2009 in de ether is en 26 Primetime Emmy’s heeft gewonnen. De show wordt vaak gecrediteerd voor het onder de aandacht brengen van drag-prestaties bij een groter publiek en op zijn beurt helpen om de LGBTQ + -gemeenschap te destigmatiseren.

RuPaul vervolgde met te zeggen dat dragqueens “de mariniers van de queer-beweging zijn”.

“Laat het niet verdraaien en laat je niet afleiden”, voegde RuPaul eraan toe, voordat hij mensen aanspoorde om zich te registreren om te stemmen “zodat we deze stuntkoninginnen uit hun ambt kunnen halen en een paar slimme mensen met echte oplossingen in de regering kunnen zetten.”

De verklaringen van de tv-persoonlijkheid komen als anti-sleepwetswetten in ten minste 11 staten in het hele land die zich een weg banen door de wetgevende macht, volgens een CNN-recensie.

De rekeningen worden voornamelijk in door de Republikeinen geleide staten naar voren geschoven. Politici in die staten beweren dat travestievoorstellingen kinderen blootstellen aan seksuele thema’s en beelden die ongepast zijn.

De claim is afgewezen door advocaten, die zeggen dat de voorgestelde maatregelen discriminerend zijn voor de LGBTQ-gemeenschap en in strijd kunnen zijn met de First Amendment-wetten.