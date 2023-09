Rundenvorschau – Der Favorit zal auch in der Fremde überzeugen

De 4. Runde begint in Freitagabend met een Bezirksderby. Titelfavoriet Bad Erlach durchbrach zaletzt beim 7:1 über Puchberg seine Torflaute. Krumbach schakelt de Grünbach deutlich uit met 0:4. De rollen zijn voor het Bezirksduell ook duidelijk vergeben, want alles wat de Hausherren weiter met Ausfällen zu kampfen haben.

Op de eerste Dreier der Saison-muss Mitfavorit Hochneukirchen warten. Door het USC-verbluffende seizoen met een traumastart, ging het eerste deel van het spel in de slang: een punkt uit het drievoudige spel. In St. Egyden sterft Trendwende haar. Het Pürzl-Elf-werkwoord zal de eerste Erfolg zijn. Die laten zowel Aufeinandertreffen in der Steinfeld-Gemeinde gewann Hochneukirchen, zuvor tat sich der USC in St. Egyden aber immer wieder schwer.

Außenseitertipp fordert den Phönix aus der Asche

Het Duell des Geheimfavorieten is het Sensationsteam in Hochwolkersdorf am Programm. Gabor Varga en Co. erlitten zaletzt in Ternitz den ersten Dämpfer – 3:5. De langzame Prügelknabe Grünbach is scharnierend meer als konkurrenzfähig – 4:1 tegen Puchberg, 4:0 tegen Krumbach, gevolgd door hoe de volgende staatsgreep gaat?

Prachtig geht es währenddessen am Sonntag in Pottschach zu. Das Match gegen Natschbach steht unter dem motto „Dress trifft Tracht“. Een doelgerichte tendens is dat zowel mannen als vrouwen in deze seizoenen kunnen worden erkend, maar dat wordt ook niet erkend. Papier is een pot die weinig favoriet is.

Puchberg tegen die Krise

Kirchberg kassierte tegen St. Egyden am vergangenen Spieltag eine 2:3-Niederlage. Gegen Puchberg zal Motsch-Elf sterven in de Erfolgsspur. De Schneebergländer schlitterten früh in der Saison in een echte Krise. Met een punkt van de ATSV aan de tafellenende, is Puchberg geen kandidaat voor de titelkampf – het is een eigen eigendom van de anspruch.

Für die ein of andere positieve Überraschung sorgte diese Saison bereits Ternitz. De macht van de Stahlstädter in alle drie de Spielen is een Zwei-Tore-Rückstand, de tweede reichte is een einde voor een Remis, terwijl Howodo zo zijn Sieg. Bei Gegner Mönichkirchen zegt dat Tendenz hongert in de valse Richtung Sieg, Remis, Pleite.

De Nächste Runde

Freitag, 19.30 uur: Krumbach-Bad Erlach (G. Knezevic).

Samstag, 16.30 uur: St. Egyden – Hochneukirchen (Koch).

Zondag, 12.00 uur: Pottschach – Natschbach (Braha).- 16.30 uur: Hochwolkersdorf – Grünbach (Schuster), Mönichkirchen – Ternitz (Babuscu), Kirchberg – Puchberg (Kögler).