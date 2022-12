Rund 300 QA-Mitarbeiter bei ZeniMax, dem Unternehmen von Microsoft, organisieren eine Gewerkschaft

Während die Gewerkschaftsbewegungen in der Videospielbranche an Dynamik gewinnen, sind über 300 Qualitätssicherungsmitarbeiter der ZeniMax Online Studios, der ehemaligen Muttergesellschaft von Bethesda und aktuellen Tochtergesellschaft von Microsoft, dabei, eine Gewerkschaft zu organisieren. Die Arbeiter organisieren sich in Zusammenarbeit mit CODE-CWA, das bei der Gründung der beiden Gewerkschaften von Activision Blizzard geholfen hat.