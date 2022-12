Rund 150 Verletzte bei Zugunglück in Barcelona

tz Welt

Teilt

Zwei Züge im Bahnhof Montcada i Reixac: Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen in Barcelona sind rund 150 Fahrgäste verletzt worden. © Lorena Sopêna/dpa

In Barcelona sind im morgendlichen Berufsverkehr zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Viele Passagiere erlitten Prellungen an Armen und Beinen.

Barcelona – Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen in der Metropole Barcelona sind am Mittwochmorgen rund 150 Menschen verletzt worden. Drei Menschen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der Zivilschutz auf Twitter mit. Die meisten kamen mit leichten Verletzungen davon. „Ich war in dem Zug, der stand, und jemand anderes stieg ein. Es gab Panik, Schreie und Angst. Diese Sicherheitsmängel sind inakzeptabel“, zitierte die Zeitung „La Vanguardia“ den Passagier Josep Jorge.

Im morgendlichen Berufsverkehr sind die S-Bahnen meist voll und viele Menschen finden keinen Sitzplatz mehr. Mit einem kräftigen Ruck werden sie von den Füßen gerissen. Der Zivilschutz schrieb, die meisten von ihnen hätten bei dem Zusammenstoß Prellungen an Armen und Beinen erlitten.

Die Unfallursache, die sich am Bahnhof Montcada i Reixac ereignete, war zunächst unbekannt. Allerdings wird immer wieder kritisiert, dass zu wenig in das System Bahn investiert wird. Züge kommen zu spät oder gar nicht und es kommt immer wieder zu kleineren Unfällen. dpa