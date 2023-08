Nürnberg

Bürgermeister Marcus König (CSU) führte den Zug mit Drag Queens Marcel(la) Rockefeller an. Daran nahmen auch zahlreiche Vertreter aus Politik, Gesellschaft und lokalen Unternehmen teil. Die Teilnehmer überquerten einen neu angelegten Fußgängerüberweg in Regenbogenfarben in die Altstadt. Bürgermeister König war wegen der Kreuzung im Netz massiv angegriffen und beleidigt worden.

Die Demo stand unter dem Motto „Queer-Aktionsplan Bayern jetzt“. Die Community fordert unter anderem eine konsequente Verfolgung und Erfassung von Anti-Queer-Verbrechen. Beispielsweise käme ein abgerissenes Demoplakat bisher nur als Sachbeschädigung in Betracht, sagte Bastian Brauwer, Vorsitzender des Nürnberger CSD. Darüber hinaus müssen queere Lebensstile auch frühzeitig in der Schule vermittelt werden. „Es geht nicht um Sexualerziehung, es geht um romantische Beziehungen und Geschlechtsidentität.“

Zuletzt sorgte der Stopp der Ausstellung „Jesus liebt“ der schwulen Künstlerin Rosa von Praunheim in der Nürnberger Egidienkirche für Aufsehen. Aufgrund heftiger Feindseligkeiten wurde die Schau nach wenigen Tagen geschlossen. Die Bilder sind ab sofort in der Bezirksgalerie in Nürnberg zu sehen.

Durch die Reaktionen auf den Fußgängerüberweg und die Praunheim-Ausstellung sei stärker in die Öffentlichkeit gelangt, welcher Diskriminierung queere Menschen noch immer ausgesetzt sind und welche Probleme es gibt, sagte Brauwer vom CSD Nürnberg.

Der CSD Nürnberg hatte die vom Kirchenvorstand beschlossene Schließung der Ausstellung in der Kirche als „verhängnisvolles Zeichen aus dem Raum der Kirche“ gewertet. In diesem konkreten Fall war die Kirche kein „sicherer Raum“ für queere Menschen und ihre Kultur. „Danke an Rosa von Praunheim, dass sie mit ihren Mitteln zeigt, wo die kirchliche und gesellschaftliche Debatte steht“, kommentierte der Förderverein Christopher Street Day vergangene Woche.