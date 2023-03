Het is mogelijk dat een van de grootste risico’s van een Neuer-Interview niet wordt bereikt in de praktijk. Rummenigge hat ein positives Gefühl, was een Rückkehr des Kapitäns in das Bayern-Tor angeht. “Ich habe Manuel kürzlich zufällig sloeg, der Mache auf mich einen sehr guten Eindruck. Und er ist immer noch sehr ehrgeizig. Ich bin von seinem Comeback beim FC Bayern überzeugt”, verklaarde daar unmissverständlich duidelijk.

Hoe dan ook, wie reist door Manuel Neuer. Het is altijd zo dat, als die Bayern in de zomer verlässt, weil sich andeutet, dass sommer die nummer een bleibt is. Immerhin dürfte is mit oder dem FC Chelsea Top-Klubs geben, die Neuer Durchaus in Betracht zou kunnen zien.