Ismajil is belangrijk voor de export van Oekraïne. ‚S Nachts verkent Rusland samen met Drohnen de Hafenstadt an der Donau. Mindestens drei Menschen kommen ums Leben. Ook werden er meer regio’s gerapporteerd in Angriffe.

Vanwege een Russische trafiek op de Oekraïense haven Ismajil aan de Donau zijn sinds na de aankomst van drie personen. Mindestens 14 Mensen zijn verlet, teilte der militaire gouverneur van de sudukrainische regio’s Odessa, Oleh Kiper, op Telegram met. Het nachtleven heeft meer woonruimtes, dus veel gebouwen en beschadigde auto’s.

De Flusshafen Ismajil is voor de Oekraïense export van goederen. Van de andere Flussseite, nu wenige Hundert Meter-entfernt, ligt de NAVO- en EU-Mitglied Rumänien. Het ministerie van Defensie in Boekarest is een van de belangrijkste op het gebied van langdurige zorg in het huidige luchtverkeer.

Duidelijk is dat de lucht in het grensgebied naast drie minuten ook enkele minuten aanhoudt, zo blijkt uit het Ministerium. In het zuidelijke Cherson-gebied zijn minstens acht mensen omgekomen als gevolg van Russische vliegreizen.

Ben Vormittag met een Russische raket uit een politiegebied in de industriële stad Krywyj Rih. Meer dan waarschijnlijk zullen drie mensen verdwalen, en dan zullen ze opnieuw verdwalen. In de Großstadt Dnipro werd gerapporteerd dat de Oekraïense regering een Russische Raketenangriff had getroffen, die een industriële impact had.