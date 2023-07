BERLIN – Rumäniens Premierminister Marcel Ciolacu forderte am Dienstag den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz auf, die Ostflanke der NATO weiter zu stärken, indem er „bald“ und „dauerhaft“ deutsche Truppen in sein Land entsendet.

„Ich hoffe, dass wir bald dauerhaft deutsche Soldaten auf dem Territorium Rumäniens haben werden“, sagte Ciolacu und bezog sich dabei auf eine deutsche Ankündigung letzte Woche, dauerhaft 4.000 Soldaten nach Litauen zu entsenden, während er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach einem Treffen der beiden Staats- und Regierungschefs sprach in Berlin.

Ciolacu äußerte Bedenken, dass Russlands Krieg in der Ukraine länger dauern könnte, und sagte in einer Antwort auf eine Frage zum NATO-Militärbündnisgipfel in Vilnius in zwei Wochen, er erwarte, dass die deutsche Regierung mehr Truppen im Osten stationieren werde.

Später fügte er hinzu: „Ich hoffe, dass wir hier schnellstmöglich gemeinsam mit der Kanzlerin Entscheidungen treffen können.“

Scholz reagierte nicht sofort auf die rumänische Forderung. Dass Ciolacu dies öffentlich zur Sprache brachte, schien für den Kanzler eine Überraschung zu sein, der keine Pläne für die Entsendung von Truppen nach Rumänien mitgeteilt hat.

Die NATO stationierte Truppen aus Ländern wie Frankreich in Rumänien, das eine direkte Grenze zur Ukraine hat. Die USA haben angekündigt, ihre Truppen mindestens bis zum Herbst in Rumänien zu belassen.

Beide Staats- und Regierungschefs äußerten Pessimismus hinsichtlich der Möglichkeit eines baldigen Endes des Krieges in der Ukraine. „Wir hätten wahrscheinlich damit gerechnet, dass der Konflikt mit (der ukrainischen Gegenoffensive) enden würde“, sagte Ciolacu. „Aber leider … machen uns die öffentlich verfügbaren Daten diesbezüglich nicht so viel Mut.“

Scholz sagte, es sei nie zu erwarten gewesen, dass die ukrainische Seite von einem Tag auf den anderen rasante Fortschritte mache: „Der Moment, in dem ein großer Durchbruch gelingt, darf nicht so schnell kommen.“

Die Kanzlerin versuchte auch, die Hoffnung der Ukraine zu trüben, auf dem Gipfel in Vilnius eine klare Perspektive für die NATO-Mitgliedschaft zu bekommen, die sich stattdessen auf eine „Vertiefung der Zusammenarbeit“ mit Kiew durch „einen gemeinsamen Rat“ konzentrieren würde.

„Selbstverständlich werden wir auch die Frage diskutieren, wie mit der Perspektive von Ländern, die auf die NATO blicken und ihr beitreten wollen, weiter umgegangen wird“, sagte Scholz. „Aber es ist auch klar, dass niemand während eines Krieges Mitglied eines Verteidigungsbündnisses werden kann.“