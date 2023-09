Rumänien droht mit Klage gegen Oostenrijkse wegen Schengen

Als de Oostenrijkse regio een veto krijgt dat de Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in den Schengen-Raum zal eindigen, zodat het thema door de Tagesordnung in werking zal worden gesteld, zal de Boekarest-klacht tot stand komen. “Categorisch, ja”, zei Ciolacu over een gedetailleerd overzicht van de krant. Het hoofd van het management is verantwoordelijk voor de schade, de mensen die de grensoverschrijdende controle uitoefenen, zijn eigenaar van de twee producten van het bruto-inlandsproduct.

Ciolacu forderte weiters a komplettes Verbot des Imports von Russian Gas innerhalb der EU: „Denn es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen dem, was we verlieren, namlich een bisschen Komfort, and dem, was in the Ukraine for own.“ De jongste leden van het publiek die de Europese Commissie bezochten, Martin Selmayr, woonachtig in Oostenrijk met de gasimport ‘Blutgeld’ in Moskou, werden bemoedigd door de premier: ‘Dat zei de heer Selmayr.’

De huidige EU-parlementariërs Eugen Tomac en Vlad Botoş hebben in een brief over de Europese Commissie geschreven en voor de EU-sancties tegen Rusland, evenals het besluit van David O’Sulli, inclusief een beoordeling van de sancties van de Europese Unie.

EU-president Ursula von der Leyen heeft de opdracht gekregen om door te gaan met het Schengen-Beitritt van Rumänien en Bulgarien „ohne weiteren Verzug“. Beide landen moeten zich bewust zijn van het feit dat zij de amendementen zullen moeten naleven, zodat zij geraadpleegd kunnen worden tijdens de toespraak van de Unie in Straatsburg. Als u in Oostenrijk aan uw behoeften wilt voldoen, wordt de beslissing van beide landen geblokkeerd. Naamtlich nannte von der Leyen Österreich aber nicht.

Minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner (ÖVP) antwoordde in antwoord op deze vraag: Het conflict tegen illegale migratie en Schlepper moet een prioriteit zijn voor de Commissie. Ik zou graag de stappen willen volgen die zijn gezet door de migraties in Europa: “Dit betekent dat de tijd van het jaar voor mij belangrijk is om door te gaan met mijn verblijf, zodat de Schengenruimte voor ons beschikbaar zal zijn. We zullen meer en meer meer controle.”

„Bloße Kritik an Österreich reicht nicht mehr aus. Die Politik Wiens wirft einen Schatten auf die Fähigkeit der EU, mit Konflikten and Krisen cordiniert omzugehen. Die mangelnde Solidarität Österreichs mit de europäischen Sache zeugt von der Loyalität seiner politieken Entscheidungsträger en Untern ehmen“, heißt es in de brief van zowel rumänischen Abgeordneten als deutlichen Worten. Kijk of de verdachte gevaar loopt veroordeeld te worden voor de Russische sancties in Wenen, schrijft Eugen Tomac op Facebook.

Kritiek op de bevindingen van beide historische documenten met betrekking tot de Verletzung der Russland Sanktionen kam von der ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, Angelika Winzig: „Deze oordelen zijn niet het resultaat van objectieve kritiek en de basis van de begrotingsvereisten“, hier staat in één enkele uitleg. “Het enige wat we moeten doen is de veiligheidsbescherming afdwingen en zorgen voor effectieve Europese asiel- en migratiewetgeving binnen het kader van de EU. Dan kunnen we ook nadenken over de toekomst van de Schengenruimte.” Let op: „Het veto weerspiegelt niet de rumänische Bevölkerung.“

Een andere Europabgeordneter, ex-premier en ex-EU-landbouwcommissaris Dacian Cioloș, staatspresident Klaus Johannis, Regierungschef Ciolacu en senaatspresident Nicolae Ciuca in het licht van de Schengenveto’s in andere geschriften over de Haltungswechsel Bukar ests auf EU-Ratsebene auf : Rumänien habe sich Omdat we „onbereikbaar zijn in ons land“, zullen we de toekomst van Oekraïne kunnen begrijpen en begrijpen, aangezien alle EU-besluitvorming, de stabiliteit van het land op de lange termijn en het wettelijke kader voor gerechtigheid en de innerlijke vrede van het land zal voortduren. .

Während Rumänien deze technische voorzieningen voor het Schengen-Beitritt zijn het langst van kracht, aangezien de Oostenrijkse Schengen-blokkade „ebenso unrechtfertigt wie unrechtmäßig“ is. Sinds december hebben we met al onze gedachten, inclusief die onbewuste dingen, aan de Oostenrijkse federale regering gedacht – maar het is lang geleden dat we de zaak beter hebben begrepen, dankzij het Veto wiens “ausschließlich polititisch motiviert” en de Oostenrijkse „goed functionerende“ Ieren van de Europäischen Union insgesamt“ mooi, schrijven Cioloș.

Met vriendelijke groet, Bogdan den EU Behörden Unfähigkeit vor: Weder Kommission noch Rat seien offenbar fähig, „Kanzler (Karl) Nehammer davon abzuhalten, einen EU-Staat en dessen 25 Millionen Bürgerinnen und Citizens zu erniedrigen“, zei Bogdan am strigen Mittwoch im Straßburger Parlament nach der Rede zur Lage der Union von EU-Kommissionschefin von der Leyen. Jedoch erniedrige der österreichische Bundeskanzler „nicht bloß Rumänien und die Rumänen, sondern das europäische System insgesamt“ – te beginnen met de Rat „bis hin zu dir, liebe Ursula“, dus der Europageordnete.