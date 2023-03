Weet je niet zeker of je wilt investeren in een nieuwe routine, lees dan deze beoordelingen van Sunday Riley-klanten die de producten crediteren voor het opruimen van acne.

Zondag Riley Alles over Acne Kit

Iemand recenseerde: “Dit heeft mijn gezicht opgeruimd. Ik gebruik het pas twee weken, maar er is een opmerkelijk verschil.”

Een ander legde uit: “Als bijna 40-jarige kocht ik dit met enige scepsis dat het echt iets zou doen voor mijn volwassen acne… Maar wauw! De hardnekkige acne is zeker uitgedroogd en aanzienlijk gekrompen, en de rest van mijn gezicht is kalmer, helderder en gelijkmatiger. Ik hoop dat het blijft werken, want dit zou serieus mijn forever routine kunnen worden.”

“Maandenlang kon ik een vreselijke uitbraak van cystische acne niet van me afschudden, wat ik ook deed, en het leek alleen maar erger te worden. Pas toen ik Sunday Riley begon te gebruiken, verdween de cystische acne. De retinol zuiverde mijn huid van alle gesloten comedonen, en de UFO-olie hielpen om die puistjes te verkleinen en te verwijderen en een huid zonder poriën achter te laten. Een doorbraak”, aldus een klant.

Iemand schreef: “Ik wilde dit haten vanwege het prijskaartje. Ik ben een verpleegster in de nachtdienst, dus mascne is mijn vijand geweest. Elke groep ploegen die ik werk, heb ik eindigen met vreselijke diepe cystische acne die begint te verdwijnen voor de volgende werkweek, maar worden dan erger en voegen elke keer nieuwe toe. Ik heb de roosshampoo, cerave, hero-patches enz. in MINDER dan een week, terwijl ik in ploegen werkte, heb ik GEEN nieuwe puistjes gehad, en alleen gestaag genezen wat ik had. Ik zal foto’s voor/na toevoegen. Ik gebruik de producten zoals aanbevolen en gebruik de UFO ’s ochtends en’ s avonds. Ik ben VERSTELD STAAN.”

“Ik had niet gedacht dat ik op mijn 42ste acne zou hebben, maar hier ben ik. kraaienpootjes op afstand. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet… Elke keer dat ik in de verleiding ben gekomen en ben afgedwaald van Sunday Riley, heb ik er spijt van. Nooit meer,” vertelde een klant.

