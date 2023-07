Ein 82-jähriger Wanderer ist am Freitag bei Ruhpolding im oberbayerischen Chiemgau tödlich verunglückt. Eine Canyoning-Gruppe entdeckte die tote Person im Bachbett. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen tragischen Unfall handelte.

Einer Pressemitteilung der Alpineinsatzgruppe Grassau zufolge war der verstorbene Wanderer vermutlich auf dem Weg zum oder vom Staubfall, als er aus noch ungeklärten Gründen über steiles Waldgelände in das Bachbett stürzte.

Dort wurde er vom Guide einer Canyoning-Gruppe gefunden, die im Fischbach Richtung Ruhpolding wanderte. „Da in diesem Bereich kein Mobilfunknetz verfügbar war, musste der Guide weitermachen und konnte erst am Ende des Streams die Polizeiwache Ruhpolding informieren“, heißt es in dem Bericht weiter. Bei dem Unfalltoten handelt es sich um einen 82-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Altötting.

Zur Unterstützung wurden zwei Bergführer und ein Polizeihubschrauber angefordert. Aufgrund des steilen Geländes war eine terrestrische Bergung nicht möglich. Für weitere Ermittlungen zur Unfallursache besteht eine Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Traunstein.