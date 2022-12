Ich war überrascht und traurig, als ich am Donnerstag im Northwest Herald einen Nachruf auf Victor A. Darst sah. Obwohl ich ihn nur durch seine Leserbriefe kenne, werde ich seine Leserbriefe vermissen.

Mein Beileid an die Familie. Ich hoffe, sie finden Mut in der Tatsache, dass Mr. Darst durch sein Schreiben so viele Fremde erreicht hat.

Richard Keslinke

Algonquin