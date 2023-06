Astronaut Maurer erklärt Verhalten in Notsituationen

Der Sauerstoff an Bord des Titan-Tauchboots ist begrenzt. Von den Trinkvorräten ganz zu schweigen. Es ist unklar, in welchem ​​Zustand sich die fünfköpfige Besatzung befindet. Der deutsche Astronaut Maurer hat selbst einige „knifflige“ Situationen erlebt. Dann weiß er, worauf es ankommt.

Laut Astronaut Matthias Maurer muss die Besatzung des vermissten Tauchbootes „Titan“ auch in der extremen Notsituation einen kühlen Kopf bewahren. Vor allem, wenn der Sauerstoff knapp ist: „Es ist ganz wichtig, Ruhe zu bewahren, nicht viel zu atmen, sich körperlich nicht zu betätigen“, sagt Maurer. Wenn Sie sich ausruhen, können Sie die Sauerstoffversorgung verlängern.

Maurer wurde im Rahmen seiner Astronautenausbildung auf Notfälle vorbereitet. Wichtig ist auch, dass die Mannschaft geschlossen ist und den verantwortlichen Kapitän anerkennt. „Auch wenn es sehr fatal aussieht. Das ist das Wichtigste, es erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit der Mannschaft“, sagte der Saarländer. „Wenn fünf Leute panisch versuchen, eine Lösung zu finden, und alle gleichzeitig reden, ist das das Schlimmste, was passieren kann.“ Auch die Sauerstoffreserven würden schneller zur Neige gehen.

Im Falle einer Gefahr, beispielsweise einer Leckage, wird der Fachmann an Bord zunächst versuchen, diese einzudämmen. Danach geht es darum, eine Kommunikation aufzubauen, um Hilfe zu bekommen. „Unter Wasser ist Klang ein hervorragendes Medium, um auf sich aufmerksam zu machen.“ Klopfgeräusche in regelmäßigen Abständen sind daher das Notsignal. Suchtrupps hatten berichtet, solche Geräusche gehört zu haben.

„Wir schicken niemanden ohne Notfalltraining hoch“

Die „Titan“ war mit fünf Personen an Bord auf dem Weg zum Wrack des berühmten Luxusliners „Titanic“ im Atlantik. Nach Schätzungen der US-Küstenwache reicht der Sauerstoff an Bord nur für maximal 20 Stunden (Stand Mittwoch, 17.30 Uhr MESZ). Es sei schwierig, die genaue verbleibende Zeit zu berechnen, sagte der Chef der Küstenwache, John Mauger, gegenüber der BBC. Er verwies darauf, dass die „Titan“ nach Angaben des Betreibers Oceangate Expeditions genug Sauerstoff an Bord habe, um fünf Menschen über 96 Stunden lang zu versorgen.

Am Sonntagmorgen (Ortszeit an der US-Ostküste) brach der Kontakt zum Fahrzeug ab. „Einer der Faktoren, die es schwierig machen, vorherzusagen, wie viel Sauerstoff noch übrig ist, ist, dass wir nicht wissen, wie hoch der Sauerstoffverbrauch pro U-Boot-Insasse ist“, sagte Mauger. In welchem ​​Umfang die Insassen mit Speisen und Getränken versorgt werden, ist derzeit nicht bekannt.

Menschen durchlaufen in solchen Notsituationen unterschiedliche Phasen, sagte Astronaut Maurer. Am Anfang ist man überrascht, dann kommt die große Angst. „Vor allem, wenn es sich um Touristen handelt, die nicht vorbereitet und geschult wurden.“ Dann sei es „sehr, sehr schwierig gewesen, die Mannschaftsdynamik unter Kontrolle zu halten“, sagte Maurer. „Es reicht, wenn da jemand ist, der hysterisch wird.“ Bei einem Flug zur Internationalen Raumstation ISS sei es so: „Wir schicken niemanden ohne Notfalltraining hoch, nicht einmal Touristen.“

Maurer ist der letzte Deutsche, der ins All gereist ist. Er war von November 2021 bis Mai 2022 177 Tage lang auf der ISS. Der 53-Jährige sagte, er habe keine Todesangst gehabt. „Aber ich habe verschiedene Situationen erlebt, die auch schwierig waren.“