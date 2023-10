Rugby-WM – Argentinië überrascht, Neuseeland stopt Ierland!

Argentinië en Nieuw-Zeeland staan ​​in de halve finale van het Wereldkampioenschap Rugby!

De Zuid-Amerikaanse siegten in Samstag in Marseille boven Wales 29:17 (6:10) en ontmoeten elkaar nu in Freitag op Neuseeland, dat op zichzelf de Weltranglisten-Ersten Irland is in Pariser Stade de France met 28:24 (18:17) tijdens deze periode. Deze viervoudige finales worden betwist tussen Sonntag Engeland – Fidschi (17.00 uur) en Gastgeber Frankreich – Südafrika (21.00 uur). Neuseeland op WM-Rekordkurs Neuseeland setzte in Thriller tegen de Sechs-Nationen-Champion Irland durch. Die ‘All Blacks’ durven hun WM-titel te vieren, want ze zouden alleen maar een record voor Zuid-Afrika winnen. Ierland’s Erfolgslauf von 17 Siegen endete. Het eerste halvefinaledeel van het WM kun je niet bijwonen. Argentinië tijdens het volledige Stade Velodrome tijdens het missaal van de Tribünengast Prins William na een finish van 0:10 om 29:17 uur tijdens de laatste dag van de halve finale van het WM. . De Argentijn heeft de titel nog nooit gewonnen.

