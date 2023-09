Gastgeber Frankreich startete mit einem Paukenschlag vor 80.000 Fans im Stade de France in die Rugby-Weltmeisterschaft. Les Tricolores besiegten im Spitzenspiel der Gruppe A den dreimaligen Weltmeister Neuseeland mit 27:13 (9:8) nach einem Rückstand von 9:13. Begleitet von einigen Pfiffen hatte Präsident Emanuel Macron zuvor das XXL-Turnier eröffnet, das auch als eine Art Testlauf für die Olympischen Sommerspiele 2024 an der Seine gilt.

Bei der Weltmeisterschaft treten 20 Mannschaften an, aufgeteilt in vier Fünfergruppen. Nach der Vorrunde qualifizieren sich die Erst- und Zweitplatzierten für das Viertelfinale. Für das diesjährige Turnier, das mit dem Finale am 28. Oktober im Stade de France endet, wurden bisher über 2,5 Millionen Tickets verkauft. Titelverteidiger Südafrika startet am Sonntag gegen Schottland ins Turnier.