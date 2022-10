Rugby-Weltmeisterschaft: England zeigt Vielfalt bei schrecklichen Bedingungen, um das Halbfinale zu erreichen, plus Marlie Packers Hauptmotivation | Rugby-Union-Nachrichten

Wie Red Roses mit grausamen Bedingungen fertig wurde, um Australien zu besiegen und das Halbfinale der Weltmeisterschaft zu erreichen, plus Marlie Packers Kampf um den Ruhm, angetrieben von dem Wunsch, die Goldmedaille für den Sohn zu Hause nach Hause zu bringen





Emily Scarratt wrang zur Halbzeit ihre Socken aus, so schwer war das Wasser von den schrecklichen Wetterbedingungen

Es war die Variation in Englands Spielweise während ihres WM-Viertelfinalsiegs gegen Australien, die unter den grauenhaften Bedingungen in Auckland auffiel.

Es gab Kritik an ihrem Ansatz und ihrem übermäßigen Vertrauen in eine einzige Strategie während des gesamten Turniers – mich eingeschlossen – und deshalb war ich sehr erfreut, mehr Abwechslung in ihrer Fahraufstellung gegen die Wallaroos zu sehen. Sarah Hunter erzielte den Eröffnungsversuch, der zu ihrem großen Anlass passte, und lieferte eine Meisterklasse über Kontrolle und Gelassenheit an der Basis des Gedränges.

Nur um die Herausforderung des Wetters zu veranschaulichen, es regnete fast ständig und folglich eine riesige Menge Oberflächenwasser auf dem Spielfeld. Als ich Emily Scarratt nach dem Spiel traf, teilte sie mir mit, dass sie ihre Socken zur Halbzeit „auswringen“ musste -Zeit!

Zu spielen, wenn man so durchnässt ist und der Ball ständig nass ist, ist eine gewaltige Herausforderung, man fühlt sich so viel schwerer, wenn man sich auf dem Spielfeld bewegt, und es übt großen Druck auf die Handhabung aus. Diese Regenmenge kann auch als echter „Nivellierer“ für Teams wirken, und Sie hätten es verstehen können, wenn England nur an diesem Plan A festgehalten hätte, um den Ball wirklich fest zu halten. Stattdessen war ich wirklich beeindruckt von der Art und Weise, wie sie mit ihrem 41:5-Sieg ein Halbfinalspiel gegen Kanada vorbereiteten.

Was treibt Marlie Packer zum Erfolg?

Marlie Packer, Hunter und Alex Matthews waren absolut phänomenal gegen Australien. Englands Gegner hätten festgestellt, dass, sobald sie einen von ihnen aufgehalten hatten, ein anderer und dann noch ein anderer zu sehen war.

Für Marlie gibt es nur einen Gang und das ist der höchste Gang. Auch nach 77 Minuten des Spiels schrie sie immer noch und trieb alle an. Englands Arbeit war zu diesem Zeitpunkt erledigt und sie hatte bereits drei der sieben Versuche des Feldes beigesteuert, aber sie ist wirklich unerbittlich in Bestform, und ich bin sicher, Australien wird dies am Sonntag mit voller Wucht zu spüren bekommen.

Die Mutterschaft hat Marlie verändert, wie natürlich auch für mich und für viele Menschen, da bin ich mir sicher. Als einzige Mutter im aktuellen englischen Kader ist es ihr sehr wichtig, dass sie Oliver, der letzten Monat zwei Jahre alt wurde, stolz macht, und ein großer Teil ihrer Motivation wird darin bestehen, ihm diese Medaille nach Hause zu bringen.

Wir wissen, dass Kinder Ihre Sichtweise auf das Wichtigste ändern können, und ich habe diese Veränderung in meiner Sichtweise auf Rugby definitiv gespürt, als ich mein erstes Kind bekam. Das Spiel, das mein ganzes Leben lang gewesen war, war einfach nicht mehr mein einziger oder wichtigster Fokus, und ich weiß, dass das auch für Marlie gilt.

Ihren Sohn nicht in Neuseeland dabei zu haben, wird hart, mit acht Wochen ist das Turnier eine lange Zeit, um von der Familie getrennt zu sein, geschweige denn von kleinen Kindern, die jeden Tag wachsen und sich verändern. Ich weiß, dass sie einen Kissenbezug mit einem Bild von sich und Oliver hat und ein Tagebuch für ihn geschrieben hat, das er lesen kann, wenn er älter ist.

Wir sind jetzt vielleicht am geschäftlichen Ende des Wettbewerbs, aber es ist immer noch wichtig für die Mädchen und die Gruppe, Zeit mit jeder Familie zu verbringen, die in Neuseeland ist, und sich an den Siegen zu erfreuen. England feierte nach dem Spiel mit Freunden und Familie eine leichte Feier, aber das war hauptsächlich, um Hunters 138. Auftritt zu markieren.

Tatyana Heard nutzt ihren Moment

Zoe Harrison war sehr gut gegen Australien, ihr taktisches Kicken (insbesondere ihr kurzes Spiel) zeigte ihre wachsende Reife mit 10. Tatyana Heard hingegen war enorm beeindruckend darin, wie sie ihre Chance nutzte, aber es überraschte mich überhaupt nicht.

Da ich an ihrer Seite gespielt habe, weiß ich, wozu sie fähig ist, sie trägt sehr gut, ist defensiv gut und war phänomenal, als sie diese Startchance gegen Südafrika erhielt.

Es wird interessant sein zu sehen, ob Simon Middleton sich dafür entscheidet, sie im Halbfinale gegen Kanada in seine Startmannschaft aufzunehmen, aber ein Großteil dieser Entscheidung hängt von seinem Spielplan ab – Tatyana hätte nicht mehr tun können, um ihren Anspruch geltend zu machen auf diesem 12-Shirt.

Middleton könnte sich dafür entscheiden, Helen Rowland auf 12 zurückzusetzen, was es England ermöglichen würde, Leute wie Lydia Thompson und Abby Dow zu verteilen und vollständig zu nutzen. Alternativ könnte England Emily Scarratt mit Tatyana Heard zusammenarbeiten, was eine physischere und direktere Kombination bietet.

Die Aussicht, gegen Kanada anzutreten

Die Engländerin Rachael Burford war beeindruckt von Englands WM-Viertelfinalsieg gegen Australien und unterstützt die Roten Rosen, um das Finale zu erreichen

Ich glaube nicht, dass die Roten Rosen sich nicht allzu viele Gedanken darüber machen werden, gegen Kanada anzutreten. Sie haben von ihrem Sieg gegen die USA im Viertelfinale nichts gezeigt, was wir nicht schon über sie gewusst hätten. Was wissen wir dann? Wir wissen, dass ihr Rudel sehr dominant war. Wir wissen, dass Sophie de Goede eine der herausragenden Spielerinnen der kanadischen Mannschaft war – wenn nicht sogar des Turniers – wir wissen, dass sie Tore schießen kann.

England sollte ziemlich entspannt und zuversichtlich sein, aber es ist ein Halbfinale und da kann alles passieren. Außerdem kenne ich die Red Roses gut genug, um zu wissen, dass sie sich immer noch unglaublich professionell vorbereiten und nichts unversucht lassen. Nach den notwendigen Ruhetagen werden sie sich gründlich vorbereiten, um zu verstehen, wie sie Kanada ausnutzen und hoffentlich den überaus wichtigen nächsten Sieg erringen können, um auf dem Weg zum Weltcup-Ruhm zu bleiben.