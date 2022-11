Rugby-Weltmeisterschaft: England ist nach der Niederlage „ausgeweidet“, weigert sich aber, Lydia Thompsons rote Karte für die Niederlage verantwortlich zu machen | Rugby-Union-Nachrichten

Neuseeland gewinnt mit 34:31, gewinnt zum sechsten Mal den Rugby World Cup und beendet Englands Siegesserie von 30 Spielen; Lydia Thompson wurde in der ersten Hälfte eines unglaublichen Finales in Auckland für die Roten Rosen vom Platz gestellt

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Die frühere englische Nationalspielerin Vicky Fleetwood sagt, dass England das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft „absolut“ gewonnen hätte, wenn Lydia Thompson keine rote Karte gezeigt worden wäre.

Die frühere englische Nationalspielerin Vicky Fleetwood sagt, dass England das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft „absolut“ gewonnen hätte, wenn Lydia Thompson keine rote Karte gezeigt worden wäre.

Englands Kapitänin Sarah Hunter glaubt, dass die Roten Rosen stolz auf ihre Leistung bei der Weltmeisterschaft sein können, und besteht darauf, dass die rote Karte von Lydia Thompson nicht allein für die „grausame“ Niederlage gegen Neuseeland im Finale verantwortlich gemacht werden kann.

Die Red Roses erlebten, wie ihre Siegesserie von 30 Spielen in einem epischen Duell gegen die Gastgeber des Turniers und den Titelverteidiger endete, als sie vor ausverkauftem Haus im Eden Park mit 34:31 geschlagen wurden.

England verbrachte mehr als eine Stunde mit 14 Spielern, nachdem Thompson wegen eines rücksichtslosen Tacklings vom Platz gestellt worden war, obwohl die Mannschaft von Simon Middleton lange führte, bevor sie zum fünften Mal in einem WM-Finale von den Black Ferns geschlagen wurde.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Will Greenwood, Gewinner der Rugby-Weltmeisterschaft von 2003, sagt, dass die Rugby-Weltmeisterschaft „ein 80-minütiges Spiel überschritten hat“ und glaubt, dass die Red Roses Twickenham in den nächsten Jahren ausverkaufen werden. Will Greenwood, Gewinner der Rugby-Weltmeisterschaft von 2003, sagt, dass die Rugby-Weltmeisterschaft „ein 80-minütiges Spiel überschritten hat“ und glaubt, dass die Red Roses Twickenham in den nächsten Jahren ausverkaufen werden.

„Ich bin enttäuscht“, sagte Hunter. „Ich bin so stolz auf das Team, wir haben gekämpft. Wir standen 60 Minuten lang mit dem Rücken zur Wand, aber wir haben nie aufgegeben.

„Ein Ergebnis definiert nicht den Kader, der wir sind, die Menschen, die wir sind. Hoffentlich haben wir die nächste Generation zu Hause inspiriert und ihnen etwas gegeben, auf das sie stolz sein können.

„Sport ist grausam. Respekt an Neuseeland, sie haben einen Weg gefunden und gehen als verdiente Champions nach Hause. Wir haben nichts unversucht gelassen, wir haben alles auf dem Platz gelassen. Wir leiden.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Die Gewinnerin der Rugby-Weltmeisterschaft von 1994, Giselle Mather, sagt, die Roten Rosen hätten während ihrer Endniederlage bei der Rugby-Weltmeisterschaft „alles für die Sache gegeben“. Die Gewinnerin der Rugby-Weltmeisterschaft von 1994, Giselle Mather, sagt, die Roten Rosen hätten während ihrer Endniederlage bei der Rugby-Weltmeisterschaft „alles für die Sache gegeben“.

Wie hat sich die Rote Karte auf England ausgewirkt?

England legte den Traumstart hin und lag nach frühen Versuchen von Ellie Kildunne und Amy Cokayne mit 14:0 in Führung, nur für Neuseeland, das in der 18. Minute durch Thompsons Platzverweis einen Weg zurück ins Spiel fand.

„Es [the red card] hat nicht geholfen“, gab Middleton zu. „Es hat definitiv beeinflusst, wie das Spiel gespielt wurde. Sie sehen sich die Punkte an, die sie direkt an der Seite erzielt haben – es ist schwierig zu verteidigen. Wir mussten uns anpassen, aber wenn man 14 ist und einen Bereich abdeckt, dann schwächt einen das in einem anderen.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

„Gute Teams finden dich heraus und sie haben uns ein bisschen herausgefunden, also hat es ein hartes Spiel viel schwieriger gemacht, aber wir haben es bis zum letzten Spiel heruntergenommen und das Spiel war in der Balance, als die Sirene weg war.

„Man kann nicht genug betonen, wie stolz ich und der Rest des Teams auf die Spieler sind und wie stolz sie auf sich selbst sein sollten. Bei so vielen Herausforderungen im Spiel so nah dran zu sein, war immens und es zeigt was der Kader dreht sich alles um.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Die frühere englische Nationalspielerin Vicky Fleetwood sagt, dass Englands Spieler von ihrer Niederlage im WM-Finale gebrochen sein werden. Die frühere englische Nationalspielerin Vicky Fleetwood sagt, dass Englands Spieler von ihrer Niederlage im WM-Finale gebrochen sein werden.

Die Roten Rosen kämpften tapfer und hielten einen knappen Zwei-Punkte-Vorsprung, bis Ayesha Leti-I’iga neun Minuten vor Schluss den Siegtreffer erzielte, wobei Hunter fest davon überzeugt war, dass Thompson die volle Unterstützung ihrer englischen Teamkolleginnen hat.

„Lydia tut weh, sie ist so eine großartige Person, eine großartige Spielerin, und in Momenten wie diesen müssen wir um sie herumkommen“, sagte Hunter. „Eines ist sicher – und das war nicht der Grund, warum wir das Spiel verloren haben.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

„Wir sind ein Team, das eins ist, und wir werden auf das Endergebnis nicht mit dem Finger zeigen oder eine einzelne Person identifizieren. Wir haben sie zurück, wir werden uns um sie kümmern, wir werden einen Arm um sie legen und vergewissere dich, dass es ihr gut geht.

„In Spielen werden Leute vom Platz gestellt und Teams gewinnen trotzdem. Ich glaube nicht, dass es unbedingt das Ergebnis bestimmt hat. Es macht es schwieriger, aber es ist nicht der einzige Grund, warum wir heute Abend nicht das Ergebnis erreicht haben, das wir wollten .“

Positives für Red Roses?

Middleton sagte im Vorfeld der Weltmeisterschaft, dass alles andere als ein Sieg für England eine Enttäuschung wäre, aber der Cheftrainer sagte später, er habe während des Turniers Fortschritte auf seiner Seite gesehen.

England verpasste den WM-Sieg in Neuseeland nur knapp

„Das ist das überwältigende Gefühl, wie stolz ich und wir auf die Spieler sind“, sagte Middleton: „Sie haben absolut alles gegeben. Nicht nur heute Abend, sondern für 50, 51 Tage. Sie haben jeden Tag nur ihr Bestes gegeben.“

„In Bezug auf unsere Ziele ist es das [disappointing not to win]. Sprechen Sie mit einem der Spieler und sie werden genau dasselbe sagen. Aber wir haben an massiven Fronten gewonnen.

„Wir wollten diese Küste als ein besseres Team verlassen, als wir gekommen sind. Wir haben 100 Prozent gegeben. Wir haben heute Abend verloren, aber in den letzten 51 Tagen massiv gewonnen.“