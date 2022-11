Rugby-Weltmeisterschaft: England ist bereit, in Auckland das „große“ Finale gegen den Rivalen Neuseeland anzugehen | Rugby-Union-Nachrichten

England hat alle vier vorangegangenen WM-Endspiele gegen Gastgeber Neuseeland verloren, geht aber mit einer Siegesserie von 30 Spielen ins Spiel; Verfolgen Sie die Action am Samstagmorgen in unserem Live-Blog, das Finale beginnt um 6:30 Uhr (GMT).

Der Rugby-Cheftrainer der englischen Frauen, Simon Middleton, sagt, dass das Team „nichts als selbstverständlich“ betrachten wird, wenn es sich darauf vorbereitet, am Samstag im WM-Finale gegen Neuseeland anzutreten.

Englands Cheftrainer Simon Middleton besteht darauf, dass seine Red Roses-Mannschaft stolz auf ihre Leistung bei der Rugby-Weltmeisterschaft sein kann, unabhängig davon, was im „großen“ Finale am Samstag gegen Gastgeber Neuseeland passiert.

Die Red Roses wollen ihre Weltrekord-Siegesserie von 30 Tests – die bis ins Jahr 2019 zurückreicht – verlängern und mit einem Sieg vor einer Rekordkulisse im Eden Park zum dritten Mal zum Weltmeister gekrönt werden.

England wurde in allen vier vorangegangenen Begegnungen bei WM-Endrunden von den Black Ferns geschlagen, zuletzt in einem torreichen Wettbewerb im Jahr 2017, obwohl Middleton glaubt, dass er gesehen hat, wie sich seine Mannschaft während des diesjährigen Turniers verbessert hat.

„Nun, es ist riesig, nicht wahr?“ sagte Middleton vor dem Finale. „Es ist alles. Aber wir sagten, als wir hierher kamen, wollten wir dieses Land mit einer besseren Mannschaft verlassen, als wir angekommen sind, einer besseren Mannschaft, als wir angekommen sind. Und das werden wir tun, was auch immer morgen passiert.

„Das ist eine riesige Quelle der Ermutigung für uns und darauf sind wir wirklich stolz. Ja, natürlich wollen wir morgen gewinnen und weißt du, das wäre das i-Tüpfelchen.

„Wir werden rausgehen, wir werden unser Bestes geben und wir werden sehen, wohin es uns führt.“

England geht als Favoritin ins Finale, um zum ersten Mal seit 2014 die Weltmeisterschaft zu gewinnen, trotz ihrer bisherigen Bilanz gegen Neuseeland im Endspiel, wobei Emily Scarratt bestrebt ist, vergangene Enttäuschungen gegen die Black Ferns zu rächen.

„Wir fühlen uns definitiv vorbereitet“, sagte Scarratt. „Wir werden zurückblicken und es nicht bereuen können, weil wir alles getan haben, was wir hätten tun können, und das Ergebnis wird so sein, wie es ist.

„Ich denke, für uns ging es immer nur darum, ins Finale zu kommen und dann zu sehen, gegen wen wir antreten. Natürlich gibt es bei den Black Ferns eine lange Rivalität. Offensichtlich waren sie bei vergangenen Weltmeisterschaften unglaublich erfolgreich .

„Ich war in zwei WM-Endspielen, in denen wir gegen sie verloren haben. Ich würde also lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die Mannschaft offensichtlich nicht ein bisschen wieder auf die Quote bringen wollte das.“

England führte Pool C an, nachdem es Fidschi und Südafrika auf beiden Seiten eines hart umkämpften Sieges gegen Frankreich besiegt hatte, das im Halbfinale von Neuseeland geschlagen wurde, bevor Siege gegen Australien und Kanada den Roten Rosen den sechsten Auftritt in Folge in einer Welt sicherten Pokalfinale.

„Wir waren nicht nur die letzten sieben Wochen hier draußen oder die letzten vier Monate im Camp, wir haben uns fünf Jahre lang vorbereitet und vorbereitet“, sagte Flügelspielerin Ellie Kildunne. „Es ist endlich soweit. Also, wenn überhaupt, bin ich einfach bereit und ich bin aufgeregt.“

Verfolgen Sie das WM-Finale in unserem speziellen Live-Blog auf SkySports.com und der Sky Sports App am Samstagmorgen mit dem Anpfiff um 6:30 Uhr (GMT) im Eden Park.