Südafrika stellt in einem dramatischen Rugby-Weltcup-Finale erneut seine Turnierqualitäten unter Beweis und besiegt Neuseeland knapp.

Es war die 55. Minute, in der das Spiel hätte eine andere Wendung nehmen können. Noch nie zuvor hatte eine Mannschaft ein Rugby-Weltcup-Finale mit einem Rückstand zur Halbzeit gewonnen. Und noch nie war es jemandem gelungen, in einem seiner bis dahin dreieinhalb WM-Endspiele einen Versuch für die Südafrikaner zu erzielen.

Doch dann fand der zweimalige Welt-Rugbyspieler Beauden Barrett die Lücke in der grün-goldenen Wand und verschaffte den All Blacks in diesem epischen Finale erstmals die Möglichkeit, die Führung zu übernehmen. Mit einer Umwandlung nach einem versuchten Versuch können im Rugby zwei weitere Punkte erzielt werden. Das hätte ausgereicht, um die Springboks in Verlegenheit zu bringen. Doch Richie Mo’ungas Schuss ging am Tor vorbei, ebenso der Elfmeter von Jordie Barrett in der 72. Minute.

Nur eines der beiden Tore hätte gereicht, um den Endstand von 12:11 zugunsten der All Blacks zu ändern. Zur tragischen Figur dieses Spiels wurde jedoch jemand anderes. All Black-Kapitän Sam Cane hatte in den letzten Jahren verzweifelt versucht, aus dem Schatten seines übergroßen Vorgängers Richie McCaw zu treten.

In Paris wollte er sein eigenes Kapitel Rugby-Geschichte schreiben. Und er tat es, einfach anders, als er es sich vorgestellt hatte. Für einen hohen Tackle gegen den Südafrikaner Jesse Kriel erhielt er in der 32. Minute eine Rote Karte – der erste Spieler in einem Rugby-Finale – und war dazu verdammt, den Rest des Spiels von außen zu beobachten.

Späterer Widerstand

Erst jetzt, in Unterzahl und mit neun Punkten Rückstand, begannen die All Blacks so zu spielen, als ob sie glaubten, diese körperlich stabilen Springboks schlagen zu können. Immer wieder verzichteten sie auf Strafstöße in aussichtsreichen Positionen zugunsten von Einwürfen für die effektiveren Versuche. Doch ein Durchbruch zum Malfeld gelang nicht.

Das lag auch am Südafrikaner Pieter-Steph du Toit, der am Ende jeden einzelnen Grashalm auf dem Spielfeld im Stade de France abgemäht zu haben schien. Beim letzten Triumph der Springboks im Jahr 2019 wurde er zum besten Rugbyspieler der Welt gewählt, dieses Mal zum Mann des Spiels. Mit seinen 28 erfolgreichen Tackles im Finale in Paris stellte er den Rekord für die meisten Tackles in einem WM-Spiel des Franzosen Dusautoirs ein.

Das Finale war ein würdiger Abschluss dieser hochklassigen Weltmeisterschaft. Es wird nicht als Leuchtturm makelloser Perfektion in Erinnerung bleiben, aber die beiden größten Rugby-Nationen lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, das unglaubliche Dramatik bot. Die Springboks haben getan, was sie am besten können: sich als ultimative Turniertiere durch das Finale zu kämpfen. Das 12:11 war nach dem Viertelfinale gegen Frankreich und dem Halbfinale gegen England das dritte Spiel in Folge, das sie mit nur einem Punkt Vorsprung gewannen.

Kapitän Siya Kolisi nahm unter Jubel und Pyrotechnik zum zweiten Mal nach 2019 die Trophäe, den Webb Ellis Cup, in die Höhe. Nun ist er endgültig im Rugby-Olymp angekommen und steht dort nun mit dem Neuseeländer Richie McCaw zusammen, der 2011 und 2015 als Kapitän ebenfalls zweimal in Folge die Weltmeisterschaft gewann.

Zur Bedeutung des Sieges sagte er: „Bei der letzten Weltmeisterschaft hatten wir nur auf den Sieg gehofft, aber dieses Mal haben fast alle damit gerechnet. In unserem Land läuft so viel schief, und wir sind so etwas wie die letzte Verteidigungslinie und können zeigen, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Es gab Leute vor mir, die dafür gekämpft haben, dass Leute, die wie ich aussehen, überhaupt für diese Mannschaft spielen können. Deshalb ist es meine Pflicht, sicherzustellen, dass wir dieses Team so gut wie möglich machen und mehr Menschen inspirieren.“