EDINBURGH, Schottland (AP) – Doddie Weir, ein ehemaliger schottischer Rugbyspieler, dessen Diagnose mit der Lou-Gehrig-Krankheit zu einer weithin gelobten Kampagne für mehr Erforschung von ALS führte, ist im Alter von 52 Jahren gestorben.

Die Scottish Rugby Union (SRU) gab am Samstag den Tod von Weir bekannt.

The Lock spielte 61 Mal für Schottland und war berühmt für seine knirschenden Tackles und donnernden Carrys. Er wurde einmal von einem BBC-Kommentator, Bill McLaren, als „auf der Anklage wie eine verrückte Giraffe“ beschrieben.

Bei Weir wurde im Dezember 2016 amyotrophe Lateralsklerose, auch bekannt als Motoneuronerkrankung (MND), diagnostiziert. Er nutzte sein Profil, um auf mehr Finanzierung und bessere Forschung zu ALS zu drängen, und appellierte an eine bessere Versorgung dieser Personen davon betroffen.

„Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Mannes und Vaters Doddie bekannt“, heißt es in einer Erklärung der Familie über die SRU. „MND hat Doddie so viel genommen, aber nie seinen Geist und seine Entschlossenheit. Er hat so tapfer gegen MND gekämpft, und während sein eigener Kampf vorbei sein mag, geht sein Kampf durch seine Stiftung weiter, bis ein Heilmittel für all diejenigen mit dieser verheerenden Krankheit gefunden wird.“

Weir widmete seine späteren Jahre der Hilfe für andere von der Krankheit betroffene Menschen und gründete seine eigene Stiftung, My Name′5 Doddie (MNDF), die fast 8 Millionen Pfund (9,7 Millionen US-Dollar) für Forschungsprojekte im gesamten Vereinigten Königreich bereitgestellt hat.

William und Kate, der Prinz und die Prinzessin von Wales, würdigten Weir in einem persönlich signierten Tweet: „Doddie Weir war ein Held – wir sind so traurig, von seinem Tod zu hören. Sein immenses Talent auf dem Platz sowie seine unermüdlichen Bemühungen, das Bewusstsein für MND zu schärfen, waren eine Inspiration.“

Weirs Tod kam weniger als zwei Wochen nach seinem seltenen Auftritt in Murrayfield in Edinburgh, wo Schottland gegen Neuseeland verlor, wobei das schottische Team speziell kreierte Trikots mit Nummern in Weirs berühmtem blau-gelbem Tartan trug, um den fünfjährigen Meilenstein der Stiftung zu markieren.

„Das ist so schrecklich traurig. Doddie war eine der Sportlegenden unserer Nation, aber die mutige Art und Weise, wie er auf MND reagierte, übertraf alles, was jemals auf dem Rugbyfeld erreicht wurde“, twitterte der schottische Ministerpräsident Nicola Sturgeon. „Er weigerte sich, sich davon trüben zu lassen, und tat so viel, um anderen zu helfen.“

Er wurde am 4. Juli 1970 als George Weir geboren, wurde aber unter seinem Spitznamen bekannter. Er gewann 1990 sein erstes Länderspiel gegen Argentinien und wurde in den 1990er Jahren zu einem Dreh- und Angelpunkt in der zweiten Reihe. Weir verhalf seinem Land 1999 zur Fünf-Nationen-Meisterschaft – Schottlands letztem großen Turniererfolg. Er war auch Teil des britischen und irischen Lions-Kaders, der 1997 durch Südafrika tourte, aber seine Reise wurde durch eine Verletzung unterbrochen, bevor er sich mit den Springboks auseinandersetzen konnte.

Weir wird von Frau Kathy und den Söhnen Hamish, Angus und Ben überlebt.

In einem Interview mit der britischen Zeitung Sunday Times, nur wenige Monate nachdem er seine Krankheit öffentlich bekannt gegeben hatte, wies Weir den Vorschlag zurück, dass seine letzten Tage von Selbstmitleid erfüllt sein könnten.

„Ich hatte keine große Schmelze, nicht einmal zu Hause, weil ich nicht sicher bin, ob es helfen würde“, sagte er. „Vielleicht die eine oder andere Zeit im Auto. Aber ich gehe wieder zurück in mein Leben. Ich hatte ein fantastisches Leben. Also mach weiter.“

___

Weitere AP-Sportarten: https://apnews.com/hub/sports und https://twitter.com/AP_Sports

Die Associated Press