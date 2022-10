Rugby League World Cup: Sam Tomkins unterstützt England, um das „stärkste Samoa aller Zeiten“ zu schlagen | Nachrichten aus der Rugby-Liga

Sam Tomkins glaubt, dass England die Stärke und das Können hat, Samoa zu schlagen und im kommenden November die Weltmeisterschaft zu gewinnen; Die Rugby-League-Weltmeisterschaft beginnt am Samstag, wenn Gastgeber England im St. James‘ Park in Newcastle auf Samoa trifft





Englands Kapitän Sam Tomkins glaubt, dass seine Mannschaft, obwohl sie als Außenseiter gilt, das Zeug dazu hat, bei der diesjährigen Weltmeisterschaft ganz nach vorne zu kommen

Der englische Kapitän Sam Tomkins hat seine Mannschaft unterstützt, um mit einem „großen Sieg“ zu beginnen, wenn sie am Samstag beim WM-Auftakt auf die „beste“ Samoa-Mannschaft treffen.

England und Samoa gelten als die beiden Mannschaften, die es aus der Gruppe A ins Viertelfinale schaffen werden, während Frankreich und Griechenland in der Gruppenphase ausscheiden werden, aber viele glauben, dass sich der Gruppensieg in der Eröffnung entscheiden wird Zusammenstoß.

Samoa wurde wie Tonga mit Spielern verstärkt, von denen erwartet wurde, dass sie für Tier-1-Nationen spielen, darunter acht NRL-Grand-Finalisten, und mit solch einem Startalent glaubt Tomkins, dass dies der beste Samoaner aller Zeiten sein muss.

„Sie sind eine massive Bedrohung. Sie sind die stärkste samoanische Mannschaft, die sie je aufgestellt haben“, sagte Tomkins.

„Es gibt viele NRL Grand Finalisten in der Gruppe, von denen mir alle immer wieder erzählen.

„Sie sind eine starke Gruppe, aber wir sind es auch, es ist ein ziemlich ausgeglichenes Spiel und wir wollen mit einem Knall in diesen Wettbewerb starten.

„Du hast keine Gelegenheit, Schwung aufzubauen, weil es im Wettbewerb so schnell geht, also werden wir rausgehen und unser Bestes geben und mit einem großen Sieg beginnen.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht anzeigen Privatsphäre-Einstellungen

„Wir alle wissen, wie wichtig dieses erste Spiel ist, es macht Ihr Viertelfinale viel einfacher, wenn Sie dieses erste gewinnen können, also verstehen wir das alle.

„Unabhängig davon geht es darum, wie wir spielen können, und hoffentlich haben nach dem Spiel am Samstag alle eine Vorstellung davon, wie England sein wird.“

„Wir sind Außenseiter, aber wir können gewinnen“ | „England war beeindruckend gegen Fidschi“

England ließ vor der Rugby-League-Weltmeisterschaft mit einem 50:0-Sieg gegen Fidschi im Aufwärmspiel seine Muskeln spielen.

Es gab neun verschiedene Try-Scorer, als Shaun Wane’s Männer eine Wiederholung der schockierenden 15: 14-Niederlage gegen Italien im AJ Bell-Stadion im Vorfeld der letzten Weltmeisterschaft auf heimischem Boden im Jahr 2013 problemlos vermieden und viele junge Stars beeindruckten Kapitän.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Dom Youngs Torerfolge für die Newcastle Knights in der NRL haben ihm eine Einberufung in den englischen Kader von Shaun Wane für die Rugby-League-Weltmeisterschaft eingebracht Dom Youngs Torerfolge für die Newcastle Knights in der NRL haben ihm eine Einberufung in den englischen Kader von Shaun Wane für die Rugby-League-Weltmeisterschaft eingebracht

„Ich war wirklich beeindruckt von der Leistung der Jungs“, fügte Tomkins hinzu.

„Wir haben uns unter einigen schrecklichen Bedingungen wirklich ausgetobt und 50 Punkte zu erzielen, zeigt das Talent, das wir in der Gruppe haben.

„Ich dachte, Jack Welsby, George Williams und Dom Young waren bei rutschigen Bedingungen alle hervorragend.

„Fidschi war nicht großartig und hat uns nicht viele Bedrohungen gegeben, aber wir mussten in den ersten 20 Minuten rausgehen und hart spielen, und das haben wir auf jeden Fall getan.

„Ich fand Victor (Radley) wirklich gut. Er ist einer dieser Spieler, du weißt, was du von ihm bekommen wirst.

Victor ‚The Inflictor‘ Radley wird dieser englischen Mannschaft seine harte, sachliche Herangehensweise einbringen

„Er ist konstant und ich denke, er wird in diesem Wettbewerb eine große Bereicherung für uns sein.“

Während ihr Aufwärmsieg England einen enormen Selbstvertrauensschub geben wird, weiß Tomkins, dass sie in den nächsten Wochen als „Außenseiter“ viel Arbeit vor sich haben werden.

„Wir sind Außenseiter in diesem Wettbewerb. Neuseeland und Australien sind da draußen, dann gibt es wahrscheinlich noch uns, Tonga und Samoa, die hinter diesen Jungs an zweiter Stelle stehen, und das Underdog-Tag ist nichts, wovor wir zurückschrecken“, sagte er.

„Das bedeutet, dass wir nichts zu verlieren haben, und es wird kein Team und kein Land geben, das leidenschaftlicher ist als wir, und niemand, der sich mehr anstrengt als wir, also müssen wir rausgehen und unser Bestes geben, und ich glaube fest daran, dass diese Gruppe das kann unbedingt gewinnen.“

Parish: Samoa wird auf den World Up Opener schlecht vorbereitet sein

Während Tomkins über die Stärke von Samoa spricht, gibt ihr Trainer Matt Parish zu, dass sein Team auf das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft gegen England nicht ausreichend vorbereitet sein wird.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht anzeigen Privatsphäre-Einstellungen

Englands Trainer Shaun Wane hat die Pacific Islanders als Favoriten für das Spiel im St. James‘ Park bezeichnet, und die Buchmacher stimmen zu, aber Parish besteht darauf, dass die Chancen gegen seine Seite stehen, und sagt, er mache sich mehr Sorgen um das Ende als um den Beginn des Turniers.

„Das am 19. November ist wahrscheinlich etwas wichtiger als dieses, aber sie sind alle wichtig, es sind WM-Spiele“, sagte Parish bei der Eröffnung des Turniers im Manchester Museum of Science and Industry.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir im Laufe des Wettbewerbs besser werden.“

Während Wane das ganze Jahr über Kontakt mit dem Großteil seiner Mannschaft hatte und von zwei Aufwärmspielen profitierte, einem erst am vergangenen Freitag gegen Fidschi, sagt Parish, dass seine Mannschaft gerade erst zusammengekommen ist.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht anzeigen Privatsphäre-Einstellungen

„Wir sind für das erste Spiel unterfordert“, sagte er. „England hat ein Probespiel gespielt, während unsere Jungs alle im Flugzeug saßen.

„Wir hatten heute Morgen unsere erste Trainingseinheit mit unserem Kader, wir werden diese Woche noch zwei weitere Trainingseinheiten haben und dann müssen wir das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft bestreiten.

„Ich habe keinen Zweifel, dass wir gut spielen werden.“

„Wir hatten heute Morgen unsere erste Trainingseinheit und sie haben gut trainiert.

„Wir müssen eine Verbindung zu unserem Team aufbauen und eine gewisse Kontinuität finden. Aus dieser Sicht sind wir ein bisschen eingerostet, aber unser Ziel ist es, später im Turnier, nicht am Samstag, den Höhepunkt zu erreichen.“