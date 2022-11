Rugby League World Cup: Englands Chef Shaun Wane fassungslos über Beschwerden über Bevorzugung von Gastgebern | Nachrichten aus der Rugby-Liga

England reist nach London, um am Samstag im Halbfinale der Weltmeisterschaft im Emirates Stadium von Arsenal auf Samoa zu treffen; Die Sieger treffen am 19. November im Finale in Old Trafford auf Australien oder Neuseeland





Shaun Wane ist überrascht, Beschwerden darüber zu hören, dass die Art und Weise, wie die Weltmeisterschaft organisiert wurde, England begünstigt hat

Shaun Wane hat alle Vorschläge zur Art und Weise, wie die Rugby-League-Weltmeisterschaft zum Wohle Englands organisiert wurde, mit den Schultern gezuckt.

Das Gastgeberland trifft am Samstag im Halbfinale im Emirates Stadium auf Samoa, und der Sieger trifft im Finale im Old Trafford entweder auf den amtierenden Meister Australien oder die Nummer 1 der Weltrangliste Neuseeland, die am Vorabend in der Elland Road gegeneinander antreten 19.11.

Es gab jedoch Gerüchte aus anderen Nationen, die über Schwierigkeiten beim Wechseln des Hotels mitten im Turnier und über kurze Turnarounds spielen mussten, wobei England von einigen als leichter mit einer Woche zwischen den Spielen empfunden wurde.

Englands Cheftrainer Wane war überrascht, von solchen Beschwerden zu hören, besteht jedoch darauf, dass sein Team im Vergleich zu den anderen 16 teilnehmenden Teams keine Vorzugsbehandlung erhalten hat.

„Ich habe das noch nie zuvor gehört und ich hätte nie gedacht, dass ich das hören würde, um ehrlich zu sein, und ich sehe nicht, woher das kommen würde“, sagte Wane. „Das ist definitiv nicht das, was ich sehe.

„Die Australier spielen am Freitag und wir spielen am Samstag, also haben sie 24 Stunden gegen uns [if England and Australia reach the final]. Ich denke, die Weltmeisterschaft hat großartige Arbeit geleistet und organisiert, was sie getan hat.

Der englische Stützpunkt Tom Burgees scherzte, dass er aus der Front Rowers Union geworfen wird, wenn er weitere Versuche erzielt, nachdem er in vier Spielen bei der Rugby League-Weltmeisterschaft vier Tore erzielt hat.

„Wir hatten siebentägige Turnarounds und ich glaube, kein Team kann sich über einen Hotelwechsel beschweren. Wir wechseln dieses Wochenende das Hotel und reisen nach London, aber wir sehen das als aufregend an.

„Wir steigen am Donnerstag in einen fantastischen Bus, fahren nach London in ein großartiges Hotel in unserer Hauptstadt und werden ein paar Dinge tun. Wir nutzen es, um uns näher zu bringen, und wir schauen nicht hin betrachten es als negativ, wie manche Leute es tun.“

Wane freut sich, England zu seinem Halbfinalspiel gegen Samoa nach London zu bringen, das sie im Eröffnungsspiel des Turniers an einem anderen Ort außerhalb des Kernlandes der Rugby-Liga in Newcastle mit 60:6 besiegten.

Englands hintere Reihe Victor Radley war vor Englands Spiel gegen Samoa voll des Lobes für seinen Teamkollegen Joseph Sua'ali'i von den Sydney Roosters.

Mehr als 35.000 Tickets für das Spiel im Heimstadion des Premier-League-Fußballklubs Arsenal wurden im vergangenen Monat bereits verkauft, bevor die Halbfinalaufstellung bekannt wurde, und Wane ist begeistert von der Aussicht, den Sport einem neuen Publikum zu präsentieren.

„Ich liebe unseren Sport, ich denke, Rugby League ist der beste Sport der Welt, und diese Athleten, die unseren Sport spielen, gibt es nicht viele auf der Welt, die das können, was sie tun, also habe ich unseren Sport so oft wie möglich im Auge behalten “, sagte Wane.

„Wenn wir es nach London bringen, gibt es dieses Wochenende bei Arsenal eine riesige Menschenmenge, und ich freue mich sehr, mein Team dorthin zu bringen – und hoffentlich werden wir unser Bestes geben.“