Rugby-League-Weltmeisterschaft: Luke Thompson kehrt für das Halbfinale von Samoa in Englands 19-Mann-Kader zurück | Nachrichten aus der Rugby-Liga

Luke Thompson steht für das Halbfinale gegen Samoa wieder im 19-Mann-Kader Englands

Luke Thompson kehrt mit der einzigen Änderung in Englands 19-Mann-Kader zurück, da der Gastgeber der Rugby-League-Weltmeisterschaft im Halbfinale am Samstag gegen den Gegner der Gruppenphase Samoa antreten muss.

Der Stürmer der Canterbury Bulldogs, Thompson, ersetzt Matty Lees von St. Helens in dem Kader, der für das Duell im Emirates Stadium benannt wurde, wobei England durch einen 46:6-Sieg gegen Papua-Neuguinea das Halbfinale erreicht.

Sie treffen nun auf ein Team aus Samoa, das sie im Eröffnungsspiel des Turniers mit 60:6 besiegten, wobei Thompson – der ebenfalls in diesem Spiel spielte – zum ersten Mal seit seinem Treffer beim 42:18-Sieg gegen Frankreich wieder dabei sein wird in Gruppe A.

„Matty hat einige gute Dinge getan, er ist ein wirklich guter Spieler und ein wirklich guter Junge, aber ich möchte auch einen Blick auf Luke Thompson werfen und es ist ein starkes Team, das wir herausbringen werden“, sagte Wane.

„Ich denke, wir sind stärker als damals, als wir gegen Samoa gespielt haben, und wir machen die Dinge besser. Ich bin glücklich, aber ich bin nie zufrieden damit, wie wir spielen.

„Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu verbessern, und ich denke immer noch, dass wir gegenüber der Leistung von letzter Woche gegen Papua-Neuguinea noch besser werden können.“

In der Zwischenzeit wird Requisiteur Chris Hill auf den zweiten Platz in der Liste der führenden Auftrittsmacher aller Zeiten bei Rugby League-Weltmeisterschaften aufsteigen, wenn er am 17. Spieltag in England dabei ist.

Weitere folgen…

Englands 19-Mann-Kader gegen Samoa

Sam Tomkins (Kapitän), Tommy Makinson, Kallum Watkins, Herbie Farnworth, Jack Welsby, Tom Burgess, Michael McIlorum, Elliott Whitehead, John Bateman, Victor Radley, Dom Young, Morgan Knowles, Luke Thompson, Mike Cooper, Chris Hill, Mike McMeeken , Marc Sneyd, Kai Pearce-Paul.