Rugby-League-Weltmeisterschaft: Chantelle Crowls englische Spieler, die beim Frauenturnier zu sehen sind | Nachrichten aus der Rugby-Liga

Chantelle Crowl Betfred Women’s Super League-Spielerin und RLWC-Kolumnistin @ChannyCrowl

Chantelle Crowl, Stütze von St. Helens, sieht sich fünf englische Spielerinnen an, die es vor dem Auftakt der Frauen-Rugby-League-Weltmeisterschaft nächste Woche zu beobachten gilt; England startet das Turnier am Dienstag, den 1. November (Anstoß 14.30 Uhr) in Headingley gegen Debütant Brasilien.