Ruft Saweetie Quavo & Lil Baby auf neuer EP an?

Anscheinend ist ish nicht süß!

Bay-Area-Rapperin Saweetie hat ihre neue EP veröffentlicht Das Single-Leben und es gibt Fans, die spekulieren, dass die „Icy GRL“ auf ihren Ex Quavo und den Rapper Lil‘ Baby aus Atlanta schießt.

Letzte Woche gab die USC-Absolventin bekannt, dass sie Dating-Gerüchte zu ihrem neuen Projekt ansprechen würde, und genau das tat sie.

Im Gespräch mit Rollender Stein, Sie gab bekannt, dass die EP war „Saweetie in voller Transparenz.“

Der „Tap In“-Rapper sagte auch, die EP sei eine „Reflexion“ und teilte mit,

Sie sagte auch, es sei „definitiv revolutionär“, „herzzerreißend“ und „ehrlich“.

Die Strecke Sag nichts aus dem 6-Song-Projekt hat für die meiste Aufregung gesorgt und ihre Fans fragen sich, ob sie sich auf Quavo bezieht. Die beiden begannen 2018 miteinander auszugehen und gaben im März 2021 ihre Trennung bekannt.

Vor allem zwei Bars könnten den Migos-Rapper ansprechen.

„Poste ein Bild in seinem Sweatshirt, ich wette, es hat meinem Ex wehgetan/ Das bekomme ich dafür, dass ich diese Frösche geküsst habe/ Er wurde wütend und erzählte den Blogs von meiner Angelegenheit.“

Aber Saweetie sagte dem Rolling Stone, das Lied sei für die alleinstehenden Damen: „die sich über die Verletzung der Privatsphäre aufregen.“

Einige Leute sind entsetzt, dass sie Quavo möglicherweise dissen würde, während er um seinen Neffen/Gruppenmitglied Takeoff trauert, der Anfang dieses Monats getötet wurde.

Jemand hat getwittert,

Aber einige Benutzer kamen zu ihrer Verteidigung,

„Dieser Mann hat ihren Aufzugskampf für ein Musikvideo nachgestellt, in seinen Songs Scheiße über sie geredet und ihr alle habt nicht darüber nachgedacht, was Saweetie damals in ihrem Privatleben durchgemacht haben mag, aber jetzt, weil sie alles anspricht, was gesagt wurde über sie ist sie komisch?