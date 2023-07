„Unfallrisiken“ seien zu befürchten, weil die Pipeline auf dem Meeresboden stellenweise nicht tief genug verlegt sei. Teilweise durchquert die Strecke auch ein Küstenschutzgebiet oder verläuft in unmittelbarer Nähe. „Das bedeutet, dass dem Projekt von Anfang an unüberwindbare Hindernisse entgegenstehen“, heißt es in dem Bericht.

Der Antrag für die Leitung liegt derzeit beim Bergamt Stralsund, die Genehmigung steht kurz bevor. Erst am Freitag hat der Bundestag einer Novelle des LNG-Beschleunigungsgesetzes zugestimmt. Es soll die Errichtung eines Terminals im Rügener Hafen Mukran bis zum Winter erleichtern. Dafür ist allerdings auch die Gasleitung erforderlich, die von Mukran nach Lubmin bei Greifswald führen soll. Sie soll durch die Ostsee im Osten der Insel führen. Die Arbeiten an der Strecke werden voraussichtlich im August beginnen.

Neue Hürden für LNG-Terminal auf Rügen

Allerdings bezieht sich der Bericht nun auch auf eine vom Bergamt Stralsund erteilte Genehmigung für den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 aus dem Jahr 2018. Alternativ wurde auch ein Verlauf nach Mukran geprüft. Das Ergebnis war damals klar: „Die Nachteile einer Route über Rügen/Mukran sind so gravierend, dass diese Variante als unzumutbar ausgeschlossen wird“, zitiert der Bericht aus dem Planfeststellungsbeschluss der Vergangenheit.

Die Gemeinde Binz kämpft schon seit Längerem gegen den geplanten Terminal. Es liegt nicht weit von Mukran entfernt und ist jetzt vom Tourismus beunruhigt. „Nach diesem Bericht kann die Pipeline auf keinen Fall genehmigt werden“, sagte Bürgermeister Karsten Schneider der „SZ“. „Ohne Pipeline gäbe es auf Rügen auch keine LNG-Terminals.“