Rüdenhausen hat eine Kinderfeuerwehr gegründet

Am 5. August gründete die Feuerwehr Rüdenhausen nach einer Informationsveranstaltung im Juni eine Kinderfeuerwehr und führte an diesem Tag ihre erste Übung mit den Kindern durch. Bei ihrer Gründung bestand die Kinderfeuerwehr aus 14 Kindern. Bis zur nächsten Übung im September sind drei weitere Kinder hinzugekommen, so dass die aktuelle Gruppengröße aus 17 Kindern besteht.

