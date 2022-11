Rücktritt von Nancy Pelosi: „Zeit für eine jüngere Generation“

Stand: 18.11.2022 00:53

Nancy Pelosi war die erste Frau im US-Repräsentantenhaus – nun gibt sie die Führung der Demokraten im Repräsentantenhaus ab. Mit ihren Abschiedsworten rief sie zu einem entschlossenen Kampf für die Demokratie auf.

Von Katrin Brand, ARD-Studio Washington

Mit Nancy Pelosi sollte man sich besser nicht anlegen, wie ein Reporter vor einigen Jahren herausfand. „Hasst du den Präsidenten?“ rief er ihr nach einer Pressekonferenz zu. Sie hasst niemanden, sagte Pelosi in scheinbar kalter Wut, als sie mit ihrem Zeigefinger in seine Richtung deutete. Im Gegenteil – sie sei so erzogen worden, dass ihr Herz voller Liebe sei, sagte die gläubige Katholikin. Sie betet immer für den Präsidenten.



WDR-Logo Katharina Marke

ARD-Studio Washington

Präsident war in diesem Fall das damalige Staatsoberhaupt Donald Trump, gegen den sie während seiner vierjährigen Amtszeit nach Kräften kämpfte. „Der Präsident muss zur Rechenschaft gezogen werden, niemand steht über dem Gesetz.“ Das war ihr Credo.

Trump wiederum wurde persönlich. Sie war ein schrecklicher Mensch, „verrückte Nancy“, nannte er sie, sie verlor den Verstand.

„Amerikanische Demokratie ist zerbrechlich“

Für Pelosi mag Trump der personifizierte Angriff auf das gewesen sein, was ihr wichtig ist: Demokratie. Die amerikanische Demokratie sei erhaben, aber auch zerbrechlich, sagte die 82-Jährige in ihrer Abschiedsrede. Sie fragte ihre Kollegen:

Schaffen Sie Gerechtigkeit, sorgen Sie für innere Ruhe, sorgen Sie für Verteidigung, fördern Sie Wohlstand und bewahren Sie die Segnungen der Freiheit für uns und die Nachwelt, unsere Kinder.

Als erste Frau an der Spitze des Repräsentantenhauses

Familie ist auch für Pelosi das Wichtigste im Leben. Die Italo-Amerikanerin, die aus der Industriestadt Baltimore stammt und mit ihrem Mann nach Kalifornien gezogen ist, hat fünf Kinder.

Ende der 1980er Jahre ging sie in die Politik. Ihre Themen: Umweltschutz, Waffengesetze, soziale Gerechtigkeit. 2002 wurde sie als erste Frau zur Parteivorsitzenden gewählt. 2007 wurde sie die erste Sprecherin des Repräsentantenhauses. Das machte sie zur Nummer drei im Staat, hinter dem Präsidenten und seinem Vizepräsidenten.

Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet

Tochter Alexandra beschrieb Pelosis Führungsstil einmal so:

Sie schneidet dir den Kopf ab und du merkst nicht einmal, dass du blutest.“

Pelosi hielt die demokratische Fraktion zusammen, sicherte sich Mehrheiten und prägte die Politik. Sie rettete die Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama und leitete die beiden Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ein – ziemlich widerwillig, weil sie eine weitere Spaltung des Landes befürchtete.

Aber am Ende ließ Trump ihnen keine Wahl, die Demokratie stehe auf dem Spiel, sagte sie. 2019 eröffnete sie den Fall, weil Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unter Druck gesetzt hatte, Material gegen die Familie Biden zu beschaffen. Und erneut im Jahr 2021, nachdem Trump die Annullierung der Wahl gefordert hatte. Am Ende scheiterten beide Verfahren vor der zweiten Kammer, dem Senat.

Fokus auf den eigenen Wahlkreis

Vor zwei Jahren kündigte sie an, bald in den Ruhestand zu gehen. Der brutale Angriff auf ihren Mann vor einigen Wochen soll sie bestätigt haben.

Pelosi wird von der extremen Rechten in den USA regelrecht gehasst. Nun will sie sich auf ihren Wahlkreis in San Francisco konzentrieren. Dort hat sie immer eine satte Mehrheit errungen.