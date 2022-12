Rücktritt? Ende der Karriere? Weiter?: Cristiano Ronaldo erklärt seinen Traum für beendet

Die WM endete mit bitteren Tränen für Cristiano Ronaldo: Der Superstar schied mit Portugal im Viertelfinale gegen Marokko aus, er selbst wurde auf Teilzeit zurückgestuft. Jetzt spricht er über seine Zukunft.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat seinen Traum vom Weltmeistertitel mit Portugal nach dem verlorenen Viertelfinale in Katar endgültig aufgegeben. „Für Portugal eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, war der größte und ehrgeizigste Traum meiner Karriere“, schrieb der 37-Jährige auf Instagram in seiner ersten öffentlichen Reaktion auf die 0:1-Niederlage gegen Marokko. „Leider ist der Traum gestern zu Ende gegangen.“ Nach der WM verließ der Kapitän das Feld unter Tränen und schwieg zunächst.

Ronaldo hatte in Katar seine fünfte WM gespielt. An einen weiteren Titelgewinn im Jahr 2026 glaubt der derzeit vereinslose Superstar mit seinen 41 Jahren wohl nicht mehr. „Zum Glück habe ich viele internationale Titel gewonnen, auch für Portugal, vertrete aber den Namen unseres Landes Die Spitze der Welt war mein größter Traum“, schrieb er. „Ich habe dafür gekämpft. Ich habe hart für diesen Traum gekämpft.“ Für diesen Wunsch habe er „alles gegeben“, schrieb der Offensivspieler, der insgesamt acht WM-Tore für Portugal erzielte, eines davon in Katar.

Konkret äußerte sich der 196-malige Spieler und internationale Weltrekordhalter nicht zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft. „Im Moment gibt es nicht viel mehr zu sagen“, schrieb er. Er hofft, dass die Zeit ein guter Leitfaden sein kann, der es jedem erlaube, „seine eigenen Schlüsse zu ziehen“.

„Ich habe immer für das Tor aller gekämpft“

Nach dem sportlich enttäuschenden Turnier für Ronaldo, das mit seinem Ausscheiden im Viertelfinale nicht nur kollektive Enttäuschung, sondern auch für ihn als unantastbaren Fußball-Heiligen der Mannschaft mit zwei Auswechslungen in Folge das endgültige Ende seiner Karriere in seinem Land brachte Trikot weiterzuführen ist äußerst fragwürdig. Es hatte zahlreiche Debatten um seine Herabstufung gegeben.

Unter anderem wurde berichtet, dass Ronaldo gedroht habe, Katar zu verlassen. „Ich war schon immer einer, der für das Tor aller gekämpft hat, und ich würde meinen Teamkollegen und meinem Land niemals den Rücken kehren“, schrieb Ronaldo. Viel wurde geschrieben und spekuliert. „Aber mein Engagement für Portugal hat sich keine Sekunde geändert.“

Der fünfmalige Weltfußballer ist derzeit ohne Vertrag, nachdem er seinen Klub Manchester United nach einem kritischen Interview verlassen musste, eine spätere Anstellung bei einem europäischen Großklub scheint derzeit ausgeschlossen.

Stattdessen könnte nach hartnäckigen Berichten spanischer Medien der gut bezahlte Karriere-Herbst von Ronaldo im fußballerisch unbedeutenden Saudi-Arabien stattfinden. Wenn es für ihn überhaupt weitergeht: In den Minuten nach dem portugiesischen Tiefschlag waberten auch Gerüchte über ein sofortiges Karriereende des populärsten Fußballers der Welt durch die Katakomben des Al-Thumama-Stadions in Doha.