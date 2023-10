Rückkehr nach Bielefeld: Wie HSV-Profi Ramos über seinen ehemaligen Verein denkt

Es wird ein heißer Tanz, da sind sich alle HSV-Profis sicher. Der Pokalauftritt in Bielefeld wird ein echter Härtetest, die seit langem in der Krise steckende Arminia ist aufgewacht und nach dem dritten Sieg in Folge (4:0 gegen Ingolstadt) das Team der Stunde in Liga drei. Auf der Alm wird es feurig, wer wüsste das besser als Guilherme Ramos? Er erzählt MOPO, was er jetzt über seinen ehemaligen Verein denkt.