Rückkehr der Meisterschaft: Zehn Dinge, die Sie wissen müssen, wenn die Saison 2022/23 zurückkehrt | Fußball Nachrichten

Am Samstag geht es wieder los mit einem riesigen Lancashire-Derby

Die Meisterschaft kehrt mit einem Paukenschlag zurück, wenn die Blackburn Rovers am Samstagmittag gegen Preston North End antreten.

Rovers belegt derzeit den dritten Platz in der Tabelle, während sie ihren Aufstieg fortsetzen, während Preston allmählich in die Play-off-Gleichung aufgestiegen ist. Ein Sieg in Ewood Park könnte sie – zumindest vorübergehend – vom neunten auf den vierten Platz heben.

Es läuft alles live Sky Sports Fußball ab Samstag 11 Uhr, Anpfiff um 12 Uhr. Erwarten Sie ein Feuerwerk.

Eigentlich ist es letzte Woche irgendwie zurückgekehrt

Obwohl dieser Samstag die offizielle Rückkehr der Meisterschaft nach der WM-Pause ist, hat sie sich letzte Woche tatsächlich zurückgeschlichen, als Sunderland und Millwall ein Spiel in der Hand mit einem Aufeinandertreffen im Stadium of Light nachholten.

Es war vielleicht leicht zu übersehen, dass in Katar so viel los war, aber die Black Cats zeigten keine Anzeichen von Eingerostetheit, als sie die Lions mit 3:0 besiegten.

Die Highlights davon können Sie nachholen hier oder über den unten stehenden Link, wo Sie die Highlights von JEDEM Meisterschaftsspiel kurz nach Ende dieses Wochenendes und während der gesamten Saison kostenlos ansehen können.

Burnley führt an der Spitze

Burnley ging in der Meisterschaft in die Bruchspitze des Baums. Drei Punkte Vorsprung auf Sheffield United auf dem zweiten Platz.

Aber es ist nicht der Burnley, den Sie zuvor gekannt haben. Vincent Kompany hat den Spielstil, der ihnen jahrelang unter Sean Dyche so gut gedient hat, auf den neuesten Stand gebracht, und sie haben mehr als jede andere Mannschaft in der zweiten Liga getroffen – bisher 40 Tore erzielt.

Sie gehen am Sonntag zu QPR – live on Sky Sports Fußball ab 11.30 Uhr, Anpfiff um 12.00 Uhr, um ihren Promotion-Push fortzusetzen.

Huddersfield kämpft unten

Am anderen Ende des Tisches ist Huddersfield, der in die Tiefe gesunken ist.

Nur 90 Minuten von der Premier League entfernt wurden sie in der vergangenen Saison im Play-off-Finale von Nottingham Forest geschlagen und verloren im Sommer ihren inspirierenden Trainer Carlos Corberan.

Sein Nachfolger Danny Schofield hielt nur acht Spiele durch und holte in dieser Zeit einen Sieg, während sein Nachfolger Mark Fotheringham sich bemühte, das Ruder herumzureißen, und mit bisher drei Siegen von 11 etwas besser abschneidet.

Die Terrier haben 19 Punkte, haben aber auf den beiden Seiten über ihnen ein Spiel in der Hand. Blackpool verlor vier auf dem Sprung vor der Pause und fiel auf den 23. Platz zurück, sie haben 22 Punkte. Wigan liegt mit 23 Punkten auf dem 22. Platz.

Wir haben in der Pause einen weiteren Trainer verloren

Seit die Meisterschaft für den Winter unterbrochen wurde, haben wir einen weiteren Manager in der Liga verloren. QPR-Chef Mick Beale übernahm erst im Juni das Kommando und ist – nur wenige Wochen nachdem er einen Ansatz der Wölfe zurückgewiesen und sein Engagement für den West-Londoner Club erklärt hatte – zu den Rangers abgereist.

Es ist irgendwie verständlich, dass Beale gewechselt hat, er arbeitete dort mehrere Jahre als Assistent von Steven Gerrard und seine Familie war begeistert von dem Wechsel. Anschließend ging er mit ihm nach Aston Villa, bevor er im Sommer seinen eigenen Weg als Manager einschlug.

Das bedeutet, dass seit Beginn der Saison 12 Vereine einen Trainer verlassen haben. QPR muss noch einen Ersatz ernennen.

Aber wir haben zwei weitere Oberbeleuchter dazugewonnen

Bild:

Rob Edwards hat in Luton das Kommando übernommen, nachdem er Anfang dieser Saison von Watford entlassen worden war





Während QPR seinen Chef verloren hat, haben zwei Vereine Ersatz gefunden, seit wir das letzte Mal eine vollständige Meisterschaftsrunde gesehen haben.

Luton – der gesehen hat, wie Nathan Jones letzten Monat zu Southampton kam – hat Rob Edwards an seiner Stelle ernannt. Edwards begann diese Saison in Watford, wurde aber Ende September entlassen. Er übernimmt nun die Verantwortung für ihre erbitterten Rivalen.

Bild:

Kolo Toure ist der neue Chef bei Wigan





Eine faszinierende Ernennung von Wigan, der sich von dem mit Beförderungen ausgezeichneten Chef Leam Richardson trennte. Sie holen die Arsenal-Legende Kolo Toure, der zuletzt die letzten fünf Jahre als Trainer unter Brendan Rodgers bei Celtic und Leicester verbracht hat.

Es ist seine erste Rolle im Management und ein weiterer großer ehemaliger Premier League-Star, der seine Chance in der Meisterschaft nutzt.

Das Rennen um den Goldenen Schuh ist so eng wie es nur sein kann

Bild:

Josh Sargent aus Norwich gehört zu den Spielern, die in dieser Saison bisher neun Tore erzielt haben





Der beste Torschütze in der Meisterschaft der letzten Saison wurde ziemlich früh entschieden, da Aleksandar Mitrovic mit seinen 43 Toren für Fulham fast jeden Rekord im Buch brach.

In dieser Saison sieht es deutlich enger aus. Hatte Mitrovic in der vergangenen Saison nach 21 Spielwochen noch 22 Tore erzielt, führen dieses Mal rund acht Spieler mit jeweils neun Treffern aktuell die Charts an.

Josh Sargent (Norwich), Iliman Ndiaye (Sheffield United), Jerry Yates (Blackpool), Oli McBurnie (Sheffield United), Jay Rodriguez (Burnley), Scott Hogan (Birmingham), Ben Brereton Diaz (Blackburn) und Viktor Gyokeres (Coventry) suchen alle nach einem Ziel, das sie an diesem Wochenende in zweistellige Zahlen bringen würde.

Bei der WM stehen noch zwei WM-Stars

Bild:

Ilias Chair ist mit Marokko noch bei der WM dabei





26 Spieler aus der Meisterschaft reisten zur Weltmeisterschaft und repräsentierten 11 der 32 Nationen in Katar.

Davon sind nur noch zwei übrig. Mit Ilias Chair und Anass Zaroury, die immer noch für Marokko da sind. Zugegebenermaßen haben beide noch keine Minute im beachtlichen Einzug der nordafrikanischen Nation ins Viertelfinale gespielt.

Beide könnten am Samstag noch gegen Portugal spielen, und es passt vielleicht, dass ihre Klubs QPR und Burnley am Sonntag aufeinander treffen.

Doch wie erging es den anderen 24 bei der WM? Finden Sie es unten heraus

Wir werden Ihnen weiterhin die besten Championship-Exklusivprodukte bringen

Möchten Sie von den besten Talenten und Top-Managern der Meisterschaft hören? Dann bleiben Sie bei uns.

In dieser Woche Sky Sports EFL-Editor Simeon Gholam sprach mit Blackburn-Stürmer Ben Brereton Diaz. Er sprach über seine Enttäuschung darüber, dass Chile die Weltmeisterschaft verpasst hat, seine Ziele und Ambitionen für die Zukunft, die Arbeit unter Jon Dahl Tomasson und mehr.

„Wir konnten es dieses Mal nicht schaffen, aber wir müssen hart arbeiten und voll durchstarten, wenn das Qualifying im März beginnt, um sicherzustellen, dass wir es nicht wieder verpassen“, sagte Brereton Diaz.

„Wenn ich mich mit ihnen treffe, wird das das Gespräch mit dem Oberbeleuchter und den Jungs sein. Wir haben ein großartiges Team, also können wir hoffentlich einige gute Ergebnisse erzielen und in vier Jahren dort sein.“

Und wir werden die Ergebnisse trotzdem jede Woche (versuchen und) vorhersagen

Es ist aus gutem Grund als die unberechenbarste Liga der Welt bekannt. Aber das hindert uns nicht daran, vorherzusagen, wie jedes Spiel ausgehen wird.

Jede Woche stecken die führenden EFL-Moderatoren David Prutton und Simeon Gholam ihre Köpfe zusammen, um herauszufinden, wer gewinnt, verliert oder unentschieden spielt. Mit zugegebenermaßen gemischten Ergebnissen.

Sie können unten anhören oder Lies hier