Rückgang im zivilen Sektor: Rüstungsproduktion bremst den Zusammenbruch der russischen Wirtschaft

Der Angriff auf die Ukraine ist auch aus wirtschaftlicher Sicht ein Debakel für Russland. Hunderttausende Männer befinden sich im Krieg oder sind geflohen, und die zivile Wirtschaft schrumpft. Das einzige, was die Wirtschaft hauptsächlich stützt, ist jetzt die Rüstungsproduktion.

Die russische Industrie hat ihren Abschwung aufgrund der erhöhten Rüstungsproduktion im Zuge der Mobilisierung für den Krieg gegen die Ukraine verlangsamt. Ihre Produktion schrumpfte im Oktober nur um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Amt mitteilte. Ökonomen hatten einen Rückgang um 3,8 Prozent nach dem Rückgang um 3,1 Prozent im September erwartet.

„Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe wird heute hauptsächlich von der Rüstungsproduktion unterstützt“, sagte der Ökonom Yevgeny Suworow von der CentroCredi Bank. Das sehen auch andere Experten so. „Die Auswirkungen der Mobilisierung und der Militärausgaben sind in der Industrieproduktion deutlich sichtbar: Sie überdecken den Rückgang in anderen zivilen Sektoren“, sagte Dmitry Polevoy, Analyst bei Locko Invest.

Die Textilproduktion wuchs um 11,9 Prozent. Die Herstellung von Arbeitskleidung – zu der auch Militäruniformen gehören – wuchs um das 2,2-fache. „Diese Dynamik hängt höchstwahrscheinlich mit der Erfüllung militärischer Befehle und der Herstellung von Uniformen für die Wehrpflichtigen zusammen“, sagt Ökonomin Olga Belenkaja vom Finanzdienstleister Finam.

Obwohl Einzelheiten zu den Militärausgaben nicht veröffentlicht werden, verzeichnete das Statistikamt im Oktober einen merklichen Anstieg der Produktion in Sektoren, die die Waffen- und Munitionsproduktion abdecken, sagte Polevoy. Die offiziellen Daten, die besser ausfielen als die Umfragen, sind ein Zeichen dafür, dass die Militärausgaben den Verlust in der zivilen Produktion ausgleichen.

Russland hat mehr als 300.000 Reservisten für den Krieg gegen die Ukraine eingezogen, meist Männer im arbeitsfähigen Alter. Darüber hinaus sind Hunderttausende aus Angst vor der Wehrpflicht aus dem Land geflohen. Viele Unternehmen klagen deshalb über Arbeitskräftemangel und erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit, zumal seit Kriegsbeginn zahlreiche westliche Sanktionen verhängt und verschärft wurden.