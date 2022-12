Rückblick auf die Zeit, als Kylian Mbappe noch als Mbappe Lottin bekannt war, und das Geheimnis hinter seiner Namensänderung

Kylian Mbappe war bisher der beste Spieler bei der Weltmeisterschaft 2022 und England ist als nächstes im Visier.

Der Superstar von Paris Saint-Germain hat bereits fünf Tore für Frankreich erzielt und ist in der Form seines Lebens, als sich Les Bleus darauf vorbereiten, an diesem Wochenende im Viertelfinale gegen die Three Lions anzutreten.

Getty Mbappe war in Katar nahezu unaufhaltsam

Der 23-Jährige war einer der Stars in Russland, als die Männer von Didier Deschamps Weltmeister wurden, und er ist „besessen“ von FIFAs Vorzeige-Event.

Aber der Stürmer war nicht immer als Mbappe bekannt, und sein offizieller Geburtsname ist Mbappe Lottin, aber der Grund, warum er dies geändert hat, bleibt unklar.

Das Geheimnis hinter Mbappes Namensänderung

Als Mbappe kurz vor seinem Durchbruch bei Monaco stand, verwendete der Stürmer seine beiden Nachnamen.

Der Stürmer debütierte 2015 im Alter von nur 16 Jahren in der ersten Mannschaft.

Und sein zweites Spiel und Debüt in der Europa League fand acht Tage später statt, als Monaco von Tottenham mit 4: 1 geschlagen wurde.

Aber wenn Sie sich das Teamsheet für dieses Spiel ansehen, werden Sie sehen, dass Mbappe Mbappe Lottin heißt.

Als Mbappe auf die Bildfläche stürmte, war er als Mbappe Lottin bekannt

In seiner letzten Saison bei Monaco hieß er noch Mbappe Lottin.

Aber als er zu PSG kam, war Mbappe Lottin nicht mehr und er war einfach als Mbappe bekannt.

Der wahre Grund, warum er und der Rest der Familie den Namen fallen ließen, ist nicht klar.

Sein Vater war einst als Mbappe Lottin bekannt, heißt aber jetzt nur noch Mbappe, und sein jüngerer Bruder Ethan ist derselbe.

Getty Mbappe hat nie erklärt, warum er Lottin aus seinem Namen entfernt hat

Lottin ist ein zweiter Name, der in Kamerun, wo Mbappes Vater geboren wurde, sehr verbreitet ist.

Mbappe hätte Kamerun auf internationaler Ebene vertreten können, entschied sich aber schnell für Frankreich und hat in der Vergangenheit darauf bestanden, dass sich nie jemand vom kamerunischen Verband an ihn gewandt hat.

Der Namensverlust könnte also damit zusammenhängen, oder es könnte daran liegen, dass Mbappe besser vermarktbar und einfacher für Trikotverkäufe und Sponsorenverträge ist.

Es rollt sicherlich besser von der Zunge als Mbappe Lottin.