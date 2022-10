Rückblick auf die Poolphase der Rugby-Weltmeisterschaft: Wie England sich um Viertel verbessern kann, plus die besten Spieler und das bisher beste Spiel | Rugby-Union-Nachrichten

Bewertung von Englands WM-Leistung bis zum Einzug ins Viertelfinale, plus wer waren die herausragenden Spieler für die Red Roses und andere Nationen in Neuseeland?; Katy Daley-Mclean gibt ihr Urteil ab





Sadia Kabeya hat bisher bei der Rugby-Weltmeisterschaft für England beeindruckt

Nachdem die Aufstellung für das WM-Viertelfinale feststeht, lässt Katy Daley-Mclean die Gruppenphase Revue passieren, bewertet Englands Gesamtleistung, wählt ihre Spieler und das Match des Turniers sowie den herausragenden Bereich aus, an dem die Red Roses noch arbeiten müssen.

Bewertung von Englands bisheriger Gesamtleistung

Diese englische Mannschaft kann absolut mehr, als wir bisher gesehen haben, aber bei einer Weltmeisterschaft bekommt man diese Spitzenleistung vielleicht nicht zu sehen, und das ist das Interessante daran.

England könnte das Turnier bestehen, das Finale erreichen und den Wettbewerb gewinnen, ohne jemals sein absolutes A-Spiel zu erreichen. Wenn sie die Weltmeisterschaft gewinnen, werden sich realistischerweise nur wenige daran erinnern, ob sie auf dem Weg dorthin viel im Tank gelassen haben, aber ich werde fasziniert sein, zu sehen, wie nah diese Mannschaft an ihre volle Leistung herankommen kann und ob eine andere Nation fahren wird sie, das zu liefern.

Ich würde Englands Leistung in der Gruppenphase eine Gesamtnote von 2+ geben. Sie waren wirklich solide und in vielen Bereichen gut – aber ich denke, dass noch viel mehr von ihnen kommen muss, um diese A+-Leistung zu erreichen.

Englands Raum für Verbesserungen

Ich weiß, wir sind kritisch, aber ich möchte einfach ein bisschen mehr von England sehen. Gegen Südafrika kam die Dreierkette mit Jess Breach, Sarah McKenna und Abby Dow kaum an den Ball.

Wir sollten uns daran erinnern, dass dies einige der gefährlichsten Flügelspieler im Weltrugby sind, und Sie möchten diesen Spielern eine Plattform geben, eine Gelegenheit, ihren Wert zu zeigen, nicht nur für sie, sondern weil sie dies in diesen frühen Spielen dann nicht tun Es könnte schwieriger werden, wenn sie diesen Spielplan später im Turnier benötigen.

Von den 13 Versuchen, die England gegen die Springboks erzielte, wurden 12 durch das Spiel der Stürmer aufgebaut. Ja, bei einigen von ihnen waren die Verteidiger ein wenig involviert, aber ich würde wütend werden, wenn ich in den breiten Kanälen spielen würde – besonders in einem Spiel wie diesem, wo England es sich leisten könnte, es zu verwechseln.

Bei diesen ersten fünf Versuchen berührten die Rücken den Ball nicht. Jeder wird sagen: „Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht“, aber ich denke, dass Englands Hintermannschaft ein bisschen mehr verlangen könnte. Das wäre definitiv meine Herausforderung für Zoe Harrison und Leanne Infante, fordern Sie diesen Ball etwas früher, weil wir wissen, dass das Rudel dominant ist, wir wissen, dass sie brillante Standardversuche erzielen, aber Sie haben auch Rücken, die Weltmeister sein könnten. Sie brauchen nur den Ball, um es zeigen zu können.

Zeichen setzen – die herausragenden Roten Rosen

Sadia Kabeya (Flankerin) – Wenn wir uns ansehen, wer mehr Möglichkeiten hatte und wer konstanter war, war Sadia für mich brillant. Sie hatte diesen frühen Start, als sie beim Pool-Auftakt gegen Fidschi gut lief und dann gegen Südafrika von der Bank kam. Wenn sie auf dem Platz steht, kommt man nicht umhin, über sie zu reden. Das ist das Zeichen dafür, dass es einer Spielerin gut geht, da sie in Pannen verwickelt ist und gut trägt.

Zoe Aldcroft (Schloss) – Sie hat genau das gebracht, was wir von der letztjährigen World Rugby Player of the Year erwarten. Sie war in der zweiten Reihe, wo sie traditionell anfing, sie trägt sich gut, führt die Reihe neben Abbie Ward und schafft einen Haufen Arbeit.

Hannah Botterman (Requisite) – Sie startete gegen Südafrika, nachdem sie bisher in der Poolphase hinter Vicki Cornborough als zweite Wahl gespielt hatte, und war im Gedränge gegen die Springboks phänomenal. Wir wissen, dass sie im Jackal sehr gut über den Ball ist und einige wichtige Turnovers für England gewonnen hat. Wenn Sie an Impact denken, denken Sie an Hannah Botterman.

Spiel der Pool-Phasen

Für mich war es das Spiel Neuseeland-Australien am Eröffnungstag des Turniers. Australien schob das Gastgeberland in die Nähe, bevor ihm in den letzten 20 Minuten des Wettbewerbs die Puste ausging. Es war das Spiel, das die Aufmerksamkeit aller auf sich zog und zeigte, dass Neuseeland schlagbar ist.

Der 22:10-Sieg Italiens gegen Amerika war ein weiteres herausragendes Spiel, das das Schicksal der Italiener in Gruppe B veränderte, als sie sich den zweiten Platz sicherten und zum ersten Mal in ihrer Geschichte das Viertelfinale einer Weltmeisterschaft erreichten .

Die Spieler, die auf der Weltbühne glänzten

Aseza Hele, Südafrika – Die Nummer 8 der Springboks war im letzten Pool-Spiel gegen England phänomenal, aber vor diesem Wettbewerb hatte sie 19 Verteidiger geschlagen und ist ein wahres Zeichen für die talentierte Spielerin, für die sie das Team erhält, für das sie spielt. Sie könnten es von einer Marlie Packer, einer Sadia Kabeya oder Poppy Cleall erwarten, weil sie auf dem Vorderfuß sind und schnelle Bälle bekommen, aber Hele schlägt Verteidiger nicht mit dem schnellsten Ball und nicht mit der dominantesten Seite.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Der Cheftrainer der englischen Frauen, Simon Middleton, hat die Flankerin Marlie Packe gelobt Der Cheftrainer der englischen Frauen, Simon Middleton, hat die Flankerin Marlie Packe gelobt

Emily Tuttosi, Kanada – Sie ist bisher die erfolgreichste Torschützin des Turniers. Sechs Tore zeigen die Dominanz des kanadischen Stürmerspiels und wie gut sie in der Nähe der Linie ist. Tuttosi, die ihr Vereins-Rugby für die Exeter Chiefs spielt, war für ihre Nationalmannschaft nicht immer auf dem Radar, bekommt aber jetzt die Gelegenheit und Anerkennung, die sie verdient.

Alev Kelter, USA – Ich habe es wirklich genossen, sie während des gesamten Turniers spielen zu sehen. Das Innenzentrum ist gut darin, Spieler eins zu eins zu schlagen, und steuerte mehr als die Hälfte der Punkte der Amerikaner bei ihrer 29:14-Niederlage gegen Kanada in ihrem letzten Gruppenspiel bei.

England trifft auf Australien, während Wales am kommenden Wochenende im Viertelfinale der Rugby-Weltmeisterschaft auf Neuseeland trifft. Lesen Sie Katy Daley-Mcleans Vorhersagen für die letzten Acht später in der Woche.