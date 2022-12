Rückblick auf das Staffelfinale von „The White Lotus“: „Arrivederci“ verabschiedet sich von einer brillanten zweiten Staffel (SPOILER)

Anmerkung der Redaktion: Das Folgende enthält Spoiler über das Staffelfinale von „The White Lotus“, „Arrivederci“.





Es begann mit schwebenden Körpern und brachte schließlich seine verschiedenen Fäden mit einer schlauen Anspielung auf die Tatsache zum Ausdruck, dass der Sex bei diesem Besuch im „Weißen Lotus“ eher transaktional war. Dazwischen erwies sich der zweite Teil als fast so fesselnd, unbequem und memewürdig wie sein Emmy-prämierter Vorgänger, was für Autor und Regisseur Mike White keine geringe Leistung ist.

Obwohl Jennifer Coolidges Tanya das einsame Überbleibsel der ersten Staffel darstellte, wird sie in der dritten keinen Urlaub machen, es sei denn, es handelt sich um ein Prequel, sondern identifiziert eher spät den ausgeklügelten Plan, den ihr Mann mit der Hilfe seines Freundes Quentin (Tom Hollander, absolut brillant), um ihr vorzeitiges Ende zu inszenieren. Das geschah, aber auf die denkbar düsterste Weise, nachdem Tanya sich unwahrscheinlicherweise eine verirrte Waffe geschnappt und sich bis auf Zentimeter an eine Flucht herangeschossen hatte.

Tanya war jedoch nicht die einzige Figur, die für Geld oder Vorteile manipuliert wurde, was die verschiedenen Fäden der Show verband. Dazu gehörte die hart arbeitende Hotelmanagerin Valentina (Sabrina Impacciatore), die ihren unterdrückten sexuellen Bedürfnissen nachgab und Mia (Beatrice Grannò) einen Job gab, nachdem sie sie befriedigt hatte; und Albie (Adam DiMarco), der junge Amerikaner, der versucht, den weißen Ritter zu spielen, indem er Mias Freundin, das Callgirl Lucia (Simona Tabasco), rettet und seinen Vater Dominic (Michael Imperioli) überredet, ihr 50.000 Euro zu geben.

„Wie willst du es im Leben schaffen, wenn du so eine große Marke bist?“ fragte Dominic, bevor er schließlich einknickte, beeinflusst von dem Versprechen seines Sohnes, ihm zu helfen, sich mit seiner Frau zu versöhnen.

Lucia und Mia gingen in den Sonnenuntergang zu den Texten „The best things in life they’re free“, einer ironischen, nahezu perfekten Coda zu einer Show, in der Geld alles komplizierte, einschließlich alter und neuer Beziehungen.

Reichtum durchdrang auch die dritte große Handlung, an der Ethan (Will Sharpe) und Cameron (Theo James) beteiligt waren, zwei College-Freunde, die zusammen mit ihren Frauen Harper (Aubrey Plaza) und Daphne (Meghann Fahy) Urlaub machten. In den letzten Folgen beschäftigte sich Ethan mit dem Verdacht, dass Cameron Harper verführt hatte, was er auf den Groll darüber zurückführte, dass Ethan finanziell so viel erfolgreicher geworden war als sein Freund.

Doch die Kluft zwischen ihnen wurde von Daphne geheilt, die offensichtlich ihren eigenen Weg gefunden hatte, mit den Schürzen ihres Mannes fertig zu werden, und nachdem sie Ethan in eine abgelegene Bucht geführt hatte, öffnete sie ihm scheinbar die Augen für Möglichkeiten – für Geheimnisse, wie sie es ausdrückte – innerhalb der Grenzen einer Ehe, die vielleicht sogar seine sterbende Beziehung zu Harper gerettet hätte.

Zusätzlich zu den Ortswechseln gab es entscheidende Unterschiede in der Dynamik zwischen Servicepersonal und Hotelgast, die das Original definierte, einschließlich der Art und Weise, wie Klassenunterschiede durch diese Interaktionen widerhallten.

Gleichzeitig beschwor White erneut eine entwaffnend schräge Stimmung herauf und verankerte in beiden Ausgaben die seltsamen Ereignisse nicht nur um einen vorweggenommenen Tod, sondern auch um die Kämpfe eines hart arbeitenden Hotelmanagers, der sich damit auseinandersetzt, wie ein Privatleben währenddessen aussehen könnte sich um all die verwöhnten Säuglinge kümmern, die ihrer Obhut anvertraut sind.

Coolidge in der Nähe zu halten, mag für die Produzenten eine Art Sicherheitsdecke gewesen sein, aber für alle Zweifler hat White gezeigt, dass „The White Lotus“ in jeder noblen Umgebung aufgestellt werden kann, solange die Leute bereit sind, in einer Hotelkette zu bleiben wo manchmal schreckliche Dinge zu passieren scheinen.

HBO ist nicht kostenlos (und wie CNN ist es Teil von Warner Bros. Discovery), aber dank „The White Lotus“ beherbergt es eines der besten Dinge im Fernsehen, und wenn es um Konzepte im Anthologiestil geht, möglicherweise eines davon die haltbarste.

Jetzt, da alle von der Show besessenen „Arrivederci“ zu Sizilien gesagt haben, ist die einzige wirkliche Frage: „Wohin gehen wir als nächstes?“