Rückblick auf das Staffelfinale von „House of the Dragon“: „The Black Queen“ stürmt in die bevorstehende Schlacht

Die beiden riesigen Fantasy-Serien, die innerhalb weniger Wochen Premiere feierten, teilten einen enormen Umfang und Umfang. In Bezug auf das Tempo bewegte sich „House of the Dragon“ jedoch sprunghaft – manchmal buchstäblich in seinen mehrjährigen Zeitsprüngen –, während „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ im relativen Kriechtempo dahintrottete.

Das Staffelfinale von „Dragon“, das am 23. Oktober Premiere hatte und den Untertitel „The Black Queen“ trug, brachte in gewisser Weise den Kreis dieser ersten Staffel – manchmal uneinheitlich, aber immer interessant. Nachdem Prinzessin Rhaenyra (Emma D’Arcy) von ihrer Mutter vor ihrem Tod bei der Geburt in der Premiere erfahren hatte, dass Kinderkriegen das Schlachtfeld der Königinnen sei, musste sie eine weitere grausame Entbindung eines totgeborenen Kindes ertragen, inmitten der Vorbereitungen und Planungen für den bevorstehenden Kampf.

Dennoch, wenn Rhaenyras Ehemann und Onkel (schließlich ist dies die inzestbeladene Welt von „Game of Thrones“), Daemon (Matt Smith), bereit war, die Hölle auf den neu gekrönten König Aegon und seine Lakaien loszulassen – indem er sagte: „ Träume haben uns nicht zu Königen gemacht. Dragons did“ – Rhaenyra schien zunächst einen vorsichtigeren Ansatz verfolgen zu wollen.

„Ich möchte nicht über ein Königreich aus Asche und Knochen herrschen“, sagte sie ihm und ihren Beratern.

Diplomatie erforderte jedoch, sich an die anderen Königreiche zu wenden, wobei Rhaenyra ihre Söhne als Boten per Drachen entsandte, um Unterstützung für ihre Sache zu sammeln. Das führte zu dem mit Spannung erwarteten Höhepunkt mit einer Demonstration des Drachenkampfes aus der Luft (an einer Stelle sah es ein bisschen wie der Millennium Falcon in Aktion aus) und dem brutalen Tod von Rhaenyras Sohn.

Der letzte hasserfüllte und entschlossene Blick der Prinzessin, die Königin werden möchte, zementierte die Idee, dass die zweite Staffel dem Krieg zwischen den rivalisierenden Fraktionen gewidmet sein wird, einem Konflikt, der wahrscheinlich von Daemons Haltung bestimmt wird, keine Gefangenen zu machen.

Nach einem etwas schleppenden Start nahm „House of the Dragon“ im Laufe der Staffel Fahrt auf und umspannte mit seinen damals etwas verwirrenden Sprüngen nach vorne eine ganze Generation. Der Nettoeffekt war jedoch überzeugend und bot genügend große, aufmerksamkeitsstarke Momente, um die Show sowohl zu einem Quotenerfolg als auch zu einem regelmäßigen Trendthema zu machen und einen Platz im kulturellen Zeitgeist zu erreichen, den „The Rings of Power“ selten zu erreichen schien Amazon Prime.

Ein Teil davon könnte auf das Eigenkapital zurückzuführen sein, das sowohl von „Game of Thrones“ – trotz all dem Meckern über sein Ende – als auch von HBO aufgebaut wurde, das wie CNN eine Einheit von Warner Bros. Discovery ist.

Die Zeitsprünge dienten einem anderen Zweck, indem sie zusätzliche Charaktere etablierten, ein Bereich, in dem sich die Serie anfangs mangelhaft anfühlte. Dazu gehört Ewan Mitchell als der Augenklappe tragende Aemond Targaryen, dessen fieser Zug im Finale eine entscheidende Rolle spielte, während er gleichzeitig demonstriert, dass fliegende Drachen und ihre wirkliche Zähmung nicht unbedingt ein und dasselbe sind.

Obwohl es keine direkte Konkurrenz zwischen „Dragon“ und „Rings“ war, machten die Parallelen zwischen ihnen und der Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Vergleiche praktisch unvermeidlich. Darüber hinaus dienten die ersten Staffeln im Wesentlichen als lange Prologe für die bevorstehenden epischen Schlachten.

Keiner von beiden war perfekt, aber die letzten paar Episoden von „House of the Dragon“ verstärkten die Distanz zwischen ihnen und machten gute Arbeit, um den Appetit des Publikums auf das, was als nächstes kommt, anzuregen.

Innerhalb der Show wird das Game of Thrones fortgesetzt. Aber basierend auf seiner Eröffnungssalve ist „House of the Dragon“ ein Sieg für die alte Garde.