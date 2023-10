Die robuste XCover-Reihe von Samsung stammt aus dem Jahr 2010 und begann mit Feature-Phones, aber selbst als sie auf Smartphones umstieg, war sie nie eine Premium-Reihe. Für Tough + Premium gab es die Galaxy S Active-Linie.

Das Samsung Galaxy S4 Active wurde 2013 eingeführt. Es war das erste S-Phone mit einer IP-Einstufung für Staub- und Wasserbeständigkeit – IP67, was „staubdicht“ und „Eintauchen bis zu 1 m/3,3 Fuß“ für eine halbe Stunde bedeutet. Das war ein Jahr vor dem Galaxy S5, das sowohl eine IP67-Einstufung als auch eine abnehmbare Rückseitenabdeckung hatte (obwohl Sie sich vielleicht erinnern, dass das S6 die IP-Einstufung aufgab, bevor das S7 sie wieder einführte).

Es gab ein paar Abstriche, zum Beispiel war das Display ein LCD statt Super AMOLED und wurde durch Gorilla Glass 2 geschützt (anstelle von GG3 wie beim regulären S4). Außerdem wurde die Hauptkamera von 13 MP auf 8 MP heruntergestuft. Interessanterweise verwendete das Galaxy S4 Active einen Snapdragon 600-Chipsatz anstelle des üblichen Exynos 5410 Octa. Samsung veröffentlichte später eine Advanced-Version des Galaxy S4 mit einem leistungsstärkeren Snapdragon 800 und fügte auch eine Active-Version davon hinzu













Samsung Galaxy S4 Active • Samsung Galaxy S4 • Samsung Galaxy S4 Active LTE-A • Samsung Galaxy S4

Im nächsten Jahr kam das Galaxy S5 auf den Markt, ein Telefon, das bereits staub- und wasserdicht war, sodass ein S Active noch weniger Sinn machte. Dennoch wurde das Galaxy S5 Active exklusiv von AT&T auf den Markt gebracht.

Für das S5 Active wurde die Mischung um MIL-STD-810F-Tests erweitert. Auch die S Active-Telefone sahen mit griffigen Texturen auf der Rückseite und freiliegenden Schrauben gut aus.



Das Samsung Galaxy S5 Active sah genau so aus

Das Galaxy S5 Active war dem regulären S5 viel näher, mit dem gleichen Super-AMOLED-Display, der gleichen Kamera und dem gleichen Chipsatz. Die einzigen zwei Downgrades waren das fehlende kabellose Laden und der Micro-USB-Anschluss, der wieder auf USB 2.0 umgestellt wurde (das Galaxy S5 war eines der wenigen Telefone, das Micro-USB 3.0 nutzte).









Samsung Galaxy S5 Aktiv • Samsung Galaxy S5

Möglicherweise sind Ihnen die physischen Tasten auf der Vorderseite aufgefallen. Für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich, verfügten das S4 und das S5 noch über physische Home-Tasten. Allerdings verfügten die S Actives auch über physische Zurück- und Menütasten statt kapazitiver Tasten wie bei den City-Smartphones.

Diese funktionieren bei Nässe und wenn Sie Handschuhe tragen, sind kapazitive Tasten in solchen Situationen deutlich weniger zuverlässig. Leider hatte der neue, klobige Home-Button keinen integrierten Fingerabdruckleser (und der Leser wurde nirgendwo platziert, die Actives hatten einfach keinen). Samsung hat die Gelegenheit verpasst, eine anpassbare Schaltfläche für zusätzliche Aktionen hinzuzufügen, hat diesen Fehler jedoch später korrigiert.

Das Samsung Galaxy S6 Active war ebenfalls exklusiv bei AT&T erhältlich. Dieses war notwendiger als das S5 Active, da dem regulären S6 die Staub- und Wasserbeständigkeit des S5 fehlte. Allerdings war es auch das erste Galaxy S mit einem nicht austauschbaren Akku, was ihm viel Hass einbrachte.

Sicherlich hatte das Outdoor-taugliche S6 Active einen für den Benutzer zugänglichen Akku, oder? Falsch, aber zumindest hat Samsung die Kapazität von 2.550 mAh beim Standard-S6 auf 3.500 mAh beim S6 Active erhöht (und dieses Mal wurde das kabellose Laden beibehalten). Dies wirkte sich massiv auf die Akkulaufzeit aus, da sich die Ausdauerbewertung in unseren Tests von 73 Stunden auf 109 Stunden erhöhte. Alles andere war mehr oder weniger gleich, bis auf die Schutzart IP68 (bis zu 1,5 m/5 Fuß unter Wasser für 30 Minuten).









Samsung Galaxy S6 aktiv • Samsung Galaxy S6

Ein weiteres Jahr, ein weiteres robustes Flaggschiff. Das Galaxy S7 hat die IP-Schutzart (IP68) wieder eingeführt, das Galaxy S7 Active hat darüber hinaus gerade die MIL-STD-810G-Konformität hinzugefügt. Es hatte eine Plastikrückseite anstelle einer Glasrückseite, die eine bessere Chance hatte, Stürze und Stöße zu überstehen. Der Akku war erneut größer (4.000 mAh gegenüber 3.000 mAh), hatte jedoch diesmal einen viel geringeren Einfluss auf die Ausdauerbewertung (96 Std. gegenüber 80 Std.).

Das S7 Active verwendete einen Snapdragon 820-Chipsatz anstelle des Exynos 8890, aber das ist weniger überraschend, wenn man bedenkt, dass es sich erneut um ein für AT&T gebautes Telefon handelte.









Samsung Galaxy S7 aktiv • Samsung Galaxy S7

Und schauen Sie sich das an – in der Home-Taste befand sich ein Fingerabdruckleser! Noch besser: Die Lautstärkewippe an der Seite wurde durch die Aktivitätstaste ersetzt. Mit der Activity Zone-App können Sie Aktionen festlegen, die bei kurzem Drücken, langem Drücken und doppeltem Drücken ausgeführt werden sollen.









Die Activity Zone-App auf dem Galaxy S7 Active

Standardmäßig wurde durch einmaliges Tippen die App gestartet, die praktische Informationen wie das Wetter, einen Barometer-/Höhenwert und einen Kompass anzeigte. Sie können auch die Taschenlampe einschalten, die Kamera starten, um ein Foto aufzunehmen usw., selbst wenn sich das Telefon unter Wasser befindet.



Wandern mit dem Galaxy S7 Active

Wenn wir den Kalender auf 2017 umdrehen, finden wir das Samsung Galaxy S8 Active. Wie Sie sich vielleicht erinnern, handelte es sich beim Galaxy S8 um eine umfassende Neugestaltung, bei der ein gebogener Bildschirm eingeführt und die Tasten an der Vorderseite weggelassen wurden. Endlich ist es an der Zeit, dass die physischen Tasten der S Active-Telefone glänzen … Hoppla, sie sind auch verschwunden, der Fingerabdruckleser wurde auf die Rückseite verlegt. Was die Vorderseite angeht, hat Samsung zumindest bei einem Flachbildschirm geblieben, sodass man einfacher eine Displayschutzfolie anbringen konnte. Auch der Aktivitätsknopf wurde entfernt und durch den Bixby-Button ersetzt.

Dieses Jahr gab es Versionen des Galaxy S8 Active für AT&T, T-Mobile und Sprint. Der Chipsatz ist der Snapdragon 835, derselbe wie die nordamerikanische Version des regulären S8. Der Akku war noch einmal größer, 4.000 mAh vs. 3.000 mAh (111 Std. vs. 84 Std. Endurance).









Samsung Galaxy S8 Aktiv • Samsung Galaxy S8

Dies war das Ende der Galaxy S Active-Serie. Ein S9 Active ging durch die Gerüchteküche, aber ein solches Telefon wurde nie veröffentlicht. Samsung gab die robusten S-Phones nicht auf, sondern verlagerte sich stattdessen auf einen anderen Zielmarkt – das Militär.

Das Samsung Galaxy S9 Tactical Edition hatte Zugriff auf spezielle taktische Funkgeräte und Apps mit Namen direkt aus einem Hollywood-Film – ATAK (Android Team Awareness Kit), KILSWITCH (Kinetic Integrated Lightweight SoftWare Individual Tactical Combat Handheld) und mehr.















Samsung Galaxy S9 Tactical Edition

Als nächstes kam das Samsung Galaxy S20 Tactical Edition. Auch dieses war vollgepackt mit taktischen und geheimen Anwendungen sowie einer „DualDAR-Architektur“ mit zweischichtiger Verschlüsselung nach NSA-Standards.













Samsung Galaxy S20 Tactical Edition

Das Neueste in der Serie ist das Samsung Galaxy S23 Tactical Edition, zu dem auch ein XCover6 Pro Tactical Edition hinzukam. Diese verfügten außerdem über DualDAR-Schutz sowie Dinge wie ATAK, BATDOK (Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit) und DeX, das Soldaten den Zugriff auf sichere VPNs ermöglicht.











Samsung Galaxy S23 Tactical Edition und XCover6 Pro Tactical Edition

Es gibt auch Galaxy Tab Active-Tablets, die wir ausgelassen haben, um uns auf die Telefone zu konzentrieren. Der jüngste Neuzugang ist jedoch das Galaxy Tab Active4 Pro aus dem letzten Jahr, sodass die Tablets die S Active-Telefone überdauerten. Aber diese ähneln eher XCover-Tablets als einem Flaggschiff-Angebot (sie entsprechen sicherlich nicht den Tab-S-Standards).

Die Chancen stehen gut, dass Samsung auch in Zukunft weiterhin Tactical Edition-Telefone herstellen wird, auch die XCover-Telefone (neben dem Militär ist Walmart ein Fan davon). Wir bezweifeln jedoch, dass wir ein weiteres Galaxy S Active-Telefon sehen werden.

Auch andere Hersteller, abgesehen von den Marken, die sich darauf spezialisiert haben, haben weitgehend auf robuste Telefone verzichtet. Es gibt zum Beispiel das Motorola Defy und Defy 2, aber diese wurden von der Bullitt Group hergestellt, die auch Telefone der Marke Cat herstellt. Es gibt auch Unternehmen wie Doogee und Oukitel, die Arbeiterhandys mit Nachtsichtkameras, Wärmebildkameras und Funktionen herstellen, die auf der Baustelle nützlich wären.

Glauben Sie, dass es auf dem Markt noch einen Platz für robuste Flaggschiffe gibt?