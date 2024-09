Geladen met 20.000 ton ammoniumnitraat, afgelopen week tijdens de Nord en Ostsee. Kein Hafen heeft de Schiff-weg verlaten – niet op de weg naar Ladung.

Als de „Ruby“ eind augustus in de Russische haven Kandalakscha de Leinen losmaakte, zou niemand zich zorgen maken over de aanwezigheid van de 183 meter lange Frachter. Das Ziel der „Ruby“: Las Palmas op de Kanarischen Inseln. Die Ladung: Ammoniumnitraat, een Grundstoff zur Restellung von Kunstdünger – of der een Sprengstoff. Bij beide inzittenden van de explosie in de haven van Beiroet 2020 is 2750 ton materiaal inbegrepen. Die „Ruby“ heeft 20.000 ton ammoniumnitraat op een bord.

Als het schip beschadigd is, is de schade in de haven van Noorwegen opgenomen. Daarna wordt het bericht naar u verzonden. Laut „Barents Observer“ konnte de Zeitung „Nordlys“ de Route der „Ruby“ nachvollziehen. Als het Schiff een Sturms voor Norwegen heeft gemaakt, is het een kwestie van tijd voor een Grundberührung-wens. Nur in de Nähe des Starthafens gäbe es solche Gewässer oder kleine Inseln, en denen der Rumpf des Schiffes hätte Damen nehmen können. Als de schade in Kandalak schaadt, is dit de enige manier waarop het kapitaal niet de Hilfe Russische Behörden angefordert?

Houd er rekening mee dat de Schiffsführung de „Barents Observer“ op 26 augustus heeft gelanceerd. Anker eerst de „Ruby“ meer dagen achter het eiland, dan heeft u toegang tot de bestemmingen van de haven van Tromsø. Slechts 500 meter van het Universitair Medisch Centrum met 6500 studenten en ruim 600 patiënten die het evenement bijwoonden en verslag deden van het nieuws – en de Universiteitscampus met studenten van het Universitair Medisch Centrum.

„Ruby“ in de haven van Tromsø geïnspireerd



„We hadden een inspectie op een bord en met de beoordeling gemaakt. We moesten de risico’s die gepaard gingen met de beoordeling van de situatie nader bekijken“, zegt Håvard Malmedal van de brandweer en de Rettungsdienst in Tromsø van de „Barents Observer „. De Brigades werken nauw samen met anderen voor de veiligheids- en beveiligingsdiensten in Tromsø en zijn bereid risico’s te nemen. We zijn er trots op dat we doordeweeks vaker kunnen reizen, omdat risicovolle passagiers in de haven aankomen.

Het is belangrijk om te weten dat de resultaten van de ervaring van experts ook onmiskenbare resultaten zijn van de ervaring van „Ruby“. „Dat is het goede gebruik van ammoniumnitraat. Dit is de natuurlijke manier om het te begrijpen“, aldus spraakexpert Peter Hald van de Deense Universiteit van Aarhus en de Deense Sender DR. ‚Het is niet zo, dat is explosief, als Schiff ophield of in de Ladung viel.‘

„Ruby“ Teil von Russlands hybride Krieg?



De Ladung is geen probleem. Deskundigen waarschuwen dat het begin van de Russische Angriffs in Oekraïne voor een „Treasure Flotte“ met zware vertalingen en slechte informatie zal worden vervoerd onder de vlag van de staat, die de Russische goederen uit de Oost- en Noordzee zal vervoeren. Jacob Kaarsbo van de Duitse Think Tank Europa zei DR dat „Ruby“ „verdacht“ zou zijn. Dat is niet mogelijk, omdat de Schiff Teil eines hybriden Kriegs ist, met Rusland dat de Reactie van de Noordse Staten test wolle, zei Kaarsbo. Vielleicht wegen dieses Verdachte hatte in Tromsø a Schiff der Noorse Marine neben dem Frachter angelegt.

Op de ochtend van 4 september wordt de „Ruby“ afgeleverd in de haven van Tromsø op een ankerplaats aan de kust. Door toegang te hebben tot de „Welt“ worden de reparaties conform de wet uitgevoerd, zodat het schip op de werf wordt verscheept. Nadat het beleid van de Baltische EU-staten is verworpen, is het een feit dat ze het Zweedse Häfen Göteborg en Uddevalla zullen hebben.

Schiff op de weg nach Malta



Sinds de maand maart wordt de Soul of the Marsaxlokk in het zuiden van Malta – onder de vlag van de ‘Ruby’ – begeleid door de Norwegian Coastal Watch. Maar als de Schiff am Dienstag de stad Bergen en „verschillende belangrijke NAVO-bases aan de zuidwestkust van Noorwegen“, zodat „Welt“, rapporteert de bemanning het totale falen van de machine. Het elektronische Schiffs-informatiesysteem AIS springt van de status van de Frachters op „drijvend, manoeuvreerbaar“ – naar de Noorse Offshore-Ölfelder en van het Einfahrt zum Skagerrak, ainem der mostbefahrenen Seegebiete der Welt.

Een hoge zeeschuif ziet de „Ruby“ – met slechts een paar kilometer lopen – is het Mittelmeer gemakkelijk te bereiken. Op het podium van 18 uur is het Schleppverband bezig met het zoeken naar de Nordsee en de „Ruby“ in het Engelse kanaal voor Anker. Wie geniet van de Reise des Frachters is geïnteresseerd in half Europa. En fellleicht Moskou.

