Rubio bestätigt, dass er sich mit dem angeklagten Ex-Gesetzgeber aus Florida wegen Venezuela getroffen hat

Rivera und der Senator trafen sich laut Anklageschrift erstmals am 9. Juli 2017 in einem Privathaus in DC, um über Venezuela zu sprechen. Das Paar traf sich drei Tage später in einem Hotel in Washington mit mehreren anderen, darunter ein nicht identifizierter venezolanischer Politiker, der telefonisch an dem Treffen teilnahm , so die Anklage.

Rubio war ein scharfer Kritiker von Venezuela und Maduro und wurde als einflussreich angesehen, als er Druck auf die Trump-Regierung ausübte, die Sanktionen aufrechtzuerhalten. Die Bundesbehörden haben Rubio kein Fehlverhalten vorgeworfen und er wurde in der Anklageschrift nicht namentlich genannt.

In einer per E-Mail gesendeten Erklärung sagte ein Sprecher von Rubio jedoch: „Während eines Treffens im Juli 2017 sagte Mr. Rivera Senator Rubio, dass der enge Mitarbeiter von Maduro, Raul Gorrín, dem Präsidenten persönlich einen Brief des Diktators überbringen wolle, in dem er eine Vereinbarung zum Freihalten umreißt und faire Wahlen und Machtaustritt. Ein paar Tage später kam Gorrin zu einem kurzen Treffen in Washington, legte aber keinen solchen Brief vor und erwähnte nicht einmal die Möglichkeit eines solchen Deals.“

Die Erklärung fügte hinzu, dass „wie die Anklage ausdrücklich angibt, Mr. Rivera und seine Mitarbeiter ‚niemals einem der US-Beamten, die sie getroffen haben, offenbart haben, dass sie im Namen der Regierung von Venezuela Lobbyarbeit betreiben“. Und es legt dar, wie Senator Rubio direkt kommunizierte, was er seit über fünf Jahren öffentlich gesagt hat, dass die Sanktionen nur dann aufgehoben werden sollten, wenn das Regime freien und fairen Wahlen zustimmt. Wenn dies, wie behauptet wird, ein Versuch war, seine Haltung zu Sanktionen aufzuweichen, ist dies kläglich gescheitert.“

Die Aussage aus Rubios Büro steht im Gegensatz zu den Äußerungen, die er im August in einem Interview mit einem Fernsehsender in Miami gemacht hat. Auf die Frage von Jim DeFede von CBS Miami nach Rivera kritisierte Rubio Medien, die ihn in der Berichterstattung über Riveras Geschäfte mit der venezolanischen Regierung erwähnten. Riveras angebliche Geschäfte mit dem Maduro-Regime tauchten erstmals durch eine Klage einer Tochtergesellschaft von Venezuelas staatlicher Ölgesellschaft gegen den ehemaligen Kongressabgeordneten auf.

„Jeder hofft, dass es irgendeine Verbindung zu mir gibt“, sagte Rubio damals. „Kein einziger dieser Artikel behauptet, dass es eine gibt, und wenn sie es täten, würden sie lügen. Die Wahrheit ist, dass das nichts mit mir zu tun hat. Aber die Leute fragen es gerne, weil sie denken, es wäre interessant, wenn da etwas wäre. Nichts mit mir zu tun.“

DeFede fragte zunächst, ob Rubio „jemals ein Gespräch mit David Rivera über seine Vertretung Venezuelas geführt“ habe. Rubio antwortete: „Nein, aber ich kann Ihnen sagen, dass es nichts mit mir zu tun hatte.“ Er fügte hinzu: „Wir haben eng zusammengearbeitet, aber nicht daran.“

Ein Sprecher von Rubio merkte an, dass sich die anfängliche Frage auf Riveras „Vertretung Venezuelas“ bezog. Er wiederholte, Rubio wisse nicht, dass Rivera für ein Unternehmen arbeite, das mit dem Maduro-Regime in Verbindung stehe.

Rubios Büro beantwortete keine weiteren Fragen, einschließlich der Frage, ob er vom FBI zu Rivera befragt wurde.

Rivera, der von 2011 bis 2013 einen Distrikt im Raum Miami vertrat, wurde am Montag am Flughafen von Atlanta im Zusammenhang mit einer im letzten Monat ergangenen Anklage der Grand Jury von Miami festgenommen. Sowohl Rivera als auch seine frühere politische Beraterin Esther Nuhfer wurden in der Anklage angeklagt, in der behauptet wird, Rivera habe Zahlungen in Höhe von bis zu 20 Millionen US-Dollar für seine Arbeit im Namen Venezuelas erhalten und die Gelder dann mit Nuhfer und anderen geteilt.

Die Anklageschrift besagt, dass Rivera und Nuhfer ab 2017, kurz nach dem Amtsantritt des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, gesucht wurden, um Politikern im Namen Venezuelas Lobbyarbeit zu leisten und politische Unterstützung für die Normalisierung der Beziehungen zu den USA zu erhalten

Die Anklageschrift geht auf die Bemühungen von Rivera und anderen ein, eine Einigung zu erzielen, und enthält Ausschnitte aus dem Austausch zwischen Rivera und anderen. In einer verschlüsselten Textnachricht, die Rivera an die Beteiligten schickte, erklärte er, der Senator werde sich am nächsten Tag mit Trump treffen und „ihm sagen, dass er die Möglichkeit in seinen Händen hat, die Krise zu lösen …“ Rivera tauschte auch Texte mit ihm aus den Senator und sagte ihm, die USA sollten „eine Verhandlungslösung erleichtern, nicht nur unterstützen“ sowie „keine Rache, Versöhnung“.

Einen Tag nach dem zweiten Treffen mit dem Senator, so die Anklage, schickte Nuhfer eine SMS mit der Aufschrift „keine MTGs mehr, bis wir ein Stück bekommen“. Rivera schickte am selben Tag eine SMS an Nuhfer, in der sie sagte, sie solle einer namenlosen Person sagen, sie solle „seinem neuen BFF, dem Busfahrer, sagen, dass er uns für das Mtg bezahlen soll“, mit dem Senator, und fügte hinzu, „da es keinen Truthahn gegen ihn geben wird“. Busfahrer sei ein Codename für Maduro gewesen, heißt es in der Anklageschrift.

Vor seiner kurzen Tätigkeit im Kongress diente Rivera in der Legislative von Florida und stieg zum Haushaltschef im State House auf. Rivera, der in der Vergangenheit wegen seiner Kongresskampagne und Beratungsarbeit Gegenstand von Ermittlungen gewesen war, unterhielt Verbindungen zu den Republikanern und tauchte zwei Wochen während der alle zwei Jahre stattfindenden Organisationssitzung im Florida Capitol auf.