„Pedro Navaja“ des panamaischen Sängers Ruben Blades ist ein Kultlied. Es wurde 1978 aufgenommen und wurde von Bertolt Brechts „Mack the Knife“ inspiriert.

Aber es wäre von Anfang an fast nicht veröffentlicht worden. Die Manager von Fania Records, seinem New Yorker Salsa-Label, glaubten nicht, dass sich ein Lied über das Leben und den Tod eines Gangsters, der von einer Prostituierten auf einer Straße in New York City erschossen wurde, verkaufen würde.

„Sie sagten mir, ich sei verrückt; dass der Song eine Katastrophe sei und dass niemand die Platte kaufen würde“, verriet Blades Jahre später.

Auch Radiosender waren nicht begeistert. Einen langen siebenminütigen Song auszustrahlen, der sich eher wie eine Kurzgeschichte anfühlte und nicht wie etwas, bei dem man auch die Hüften schwingen möchte, schien allzu riskant.

Doch trotz der düsteren Prophezeiungen wurde das Lied nicht nur in Lateinamerika ein großer Hit und begründete Ruben Blades‘ Karriere in der Welt des Salsa.

Beeinflusst von einer ermutigenden Großmutter

Ruben Blades Bellido de Luna wurde am 16. Juli 1948 in Panama-Stadt geboren und wuchs im Barrio San Felipe auf. Sein Vater war ein kolumbianischer Basketballspieler und Schlagzeuger, und seine Mutter war eine kubanische Pianistin, die in Radiosendungen auftrat. Musik war im Zuhause der Blades allgegenwärtig, daher war es für die jungen Blades ganz natürlich, mit dem Gitarrenspielen zu beginnen.

Ruben Blades behauptet, seine rebellische Ader und sein soziales Bewusstsein verdanke er seiner Großmutter.

Die Familie hatte nicht viel Geld, aber als sie einmal in einem Interview gefragt wurde Rollender Stein Wenn sie arm wären, teilte er die Weisheit seiner Großmutter und erklärte, dass kein Geld einen Mann nicht unbedingt arm macht: „Ein Idiot kann im Lotto gewinnen und dann reich sein, aber er ist immer noch arm, weil er nur Geld hat. Diejenigen, die Geld haben.“ Menschen ohne Bewusstsein sind diejenigen, die wirklich arm sind“, sagte er.

Blades war gerade 17 Jahre alt, als er das Lied „Pablo Pueblo“ schrieb, in dem es um einen Arbeiter geht, der am Ende des Tages erschöpft in sein armes Zuhause zurückkehrt und es finanziell nie schaffen wird. Er baute seine Erfahrungen aus dem täglichen Leben im Barrio in seine Lieder ein.

Dass die Geschichte um „Pablo Pueblo“ auch heute noch aktuell sei, mache Blades traurig, sagte er kürzlich der spanischen Zeitung La Semanada sich in vielen Ländern die schlechten Arbeitsbedingungen nicht geändert haben.

Eine Aufnahme aus „Ruben Blades is Not My Name“, einem Dokumentarfilm aus dem Jahr 2018 über das Leben und Werk des Musikers Bild: Everett Collection/Picture Alliance

Vom Postbeamten zum Salsa-Star

Ruben Blades beschloss, Anwalt zu werden, weil er eine gerechtere Gesellschaft schaffen wollte. Er studierte Rechts- und Politikwissenschaften an der Universität von Panama.

Damals wurde Panama von einer Militärjunta regiert. Blades‘ Eltern flohen in die USA und er folgte ihnen Anfang der 1970er Jahre nach Abschluss seines Studiums.

„Im Gegensatz zu dem, was Leute sagen, die nicht wissen, wovon sie reden, habe ich Panama nicht mit der Absicht verlassen, Musiker zu werden, sondern weil ich nicht vorhatte, Anwalt in einer Diktatur zu werden“, sagte Blades den Nachrichten Agentur AP im Jahr 2021.

In der Hoffnung, seiner Familie finanziell zu helfen, kontaktierte er Fania, eine große Salsa-Plattenfirma, um vielleicht einen Job als Songwriter oder Musiker zu bekommen. Am Ende arbeitete er in der Poststelle.

Sein großer Durchbruch kam, als Ray Barretto, ein bekannter Latin-Jazz-Percussionist, ihn als Ersatz für einen kranken Musiker engagierte.

Überwältigt vergaß er bei seinem ersten Konzert im Madison Square Garden ganze Textzeilen. Doch der Vorfall behinderte seine Karriere nicht.

Salsa mit dem gewissen Etwas

1977 tat sich Blades mit dem Salsa-Musiker und Sozialaktivisten Willie Colon und Sänger zusammen. Blades interessierte sich für mehr als nur Wohlfühltexte und begann, Salsa mit gesellschaftskritischen Botschaften aufzupeppen.

Ihre erste gemeinsame Platte, „Metiendo Mano“, verkaufte sich wie warme Semmeln. Ein Jahr später veröffentlichten sie „Siembra“, das mit dem Hit „Pedro Navaja“ zu einer der erfolgreichsten Salsa-Platten aller Zeiten wurde, und „Plastico“, ein Aufruf an die Lateinamerikaner, sich nicht vom oberflächlichen Materialismus blenden zu lassen UNS.

Blades gerieten in Schwierigkeiten, als 1981 „Tiburon“ (Shark) herauskam, ein Lied, das den US-Imperialismus in der Karibik kritisierte. Er wurde als Linker und Kommunist eingestuft, was in den USA ein Tabu war. Seine Plattenfirma befürchtete Zensur und sanktionierte ihn, wie er später erzählte.

Ruben Blades in „Crossover Dreams“, einem Indie-Film aus dem Jahr 1985 über einen aufstrebenden Salsa-Star Bild: Everett Collection/Picture Alliance

Kein Salsa-Purist

Blades begann 1983, eigene Bands zu gründen und mit Rock und Jazz zu experimentieren, was ihm mit seinem Musikpartner Colon nicht möglich gewesen wäre.

„Wenn die Salsa-Puristen damals herausgefunden hätten, wo ich wohne, wären sie zu mir gekommen und hätten mich aufgehängt“, sagte Blades Rollender Stein Magazin im Jahr 2022. Damals, sagte er, habe man Stile nicht so einfach gemischt.

Aber Blades hatte sich längst einen Namen gemacht, und so erzählte er seinem überraschten Plattenmanager, dass er mit Bob Dylan, Lou Reed, Paul Simon, Sting und Elvis Costello ein Album auf Englisch machen wollte, und bat sie, Kontakt aufzunehmen Den Künstlern gegenüber fiel ihr die Kinnlade herunter. Aber sie habe zugestimmt, sagt er, und 1988 sei „Nothing but the Truth“ herausgekommen.

Annahme der Auszeichnung „Album des Jahres“ bei den Latin Grammys 2021 Bild: JIM RUYMEN/newscom/picture Alliance

Ein Film- und Fernsehstar

Und als ob eine erfolgreiche Musikkarriere mit 22 Grammys und Latin Grammys nicht genug wäre, hat sich Blades auch als Schauspieler etabliert.

Er trat in unzähligen Filmen und Serien an der Seite von Stars wie Robert De Niro, Penelope Cruz, Brad Pitt, Whoopi Goldberg und Bruce Willis auf.

Sein jüngster Auftritt ist in der Zombieserie „The Walking Dead“ in der Rolle des ehemaligen Killers und Friseurs Daniel Salazar.

Ruben Blades und Whoopi Goldberg in der Actionkomödie „Fatal Beauty“ von 1987 Bild: MGM/Courtesy Everett Collection/Picture Alliance

Blades sehe die Schauspielerei als Chance, ein weltweites Publikum zu erreichen, sagte er Rollender Stein: „Wenn ich eine Salsa-Platte mache, wird sie von Leuten gehört, die Salsa mögen. Wenn ich einen Film mit Harrison Ford mache, sehen ihn 400 Millionen Menschen von Bangladesch über Nigeria bis Mazedonien – an Orten, an denen ich keine Ahnung habe, ob es Leute gibt.“ Ich weiß sogar, was Salsa ist.

Der Film war für ihn eine Möglichkeit, seine Karriere voranzutreiben, als er wegen des Liedes „Tiburon“ boykottiert wurde. „Im Kino hat das Verbot nicht funktioniert“, betonte er.

Politische Karriere

In Panama wird der berühmte Sohn des Landes von allen verehrt.

1992 gründete er dort seine eigene Partei „Papa Egoro“. Zwei Jahre später kandidierte er für das Präsidentenamt und wurde Dritter.

Von 2004 bis 2009 war er Tourismusminister. Zwischendurch war er auch UN-Sonderbotschafter gegen Rassismus.

Seit 2010 widmet er sich mehr der Musik und tourt mit Roberto Delgado & Orquesta aus Panama um die Welt. Er lebt mit seiner zweiten Frau, Luba Mason, in New York.

Blades bei den Latin Grammy Awards 2017 mit Roberto Delgado & Orchestra Bild: James Atoa/newscom/picture Alliance

Keine Pläne, in den Ruhestand zu gehen

Er dachte schon vor Jahren, dass es an der Zeit sei, in den Ruhestand zu gehen, doch dann wurde ihm bei seinen Konzerten klar, dass „viele junge Leute dort waren, die Lieder aus Zeiten vor ihrer Geburt mitsangen“, sagte er der kolumbianischen Zeitung El País.

Er möchte nicht aufhören, solange er sich relevant fühlt. Mit 75 sieht Ruben Blades auf der Bühne fit aus, seine Karriere scheint aber noch lange nicht vorbei zu sein. Fans können sich auf eine Sonderedition zum 45-jährigen Jubiläum von „Siembra“ freuen. Natürlich wird „Pedro Navaja“ ein Revival erleben.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.