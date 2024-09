Dus zie Twenty4Tim jetzt niet meer aus.Afbeelding: IMAGO/Eventpress

Prominent

Volg

2024 na Twenty4Tim op Dschungelcamp teil en erreichte damit whl de volläufigen Höhepunkt signaal Popularität. In de show was er een tafel en een connectie met Kim Virginia. Etwas Festes wurde daraus aber offenbar nicht.

Zorg nu voor het 24-jarig jubileum van de andere redenen om te zeilen: op Instagram en op TikTok zijn er compleet veranderingen. Een Friseurbesuch hat er in Videos fest Levelen. En de herinnering aan die Decke.

Twenty4Tim met nieuwe Tattoos – onder elkaar

Seine-fans kennen Twenty4Tim met middelgroot haar, die hun eigen stijlen hebben en niet die van henzelf. Het werk duurt eeuwig: Er is echter ook een Buzzcut, evenals een Kurzhaarschnitt, aangezien er enkele millimeters steen zijn gelast.

De ervaring is aanwezig in een andere Instagram-post. Seine Community reageert enorm enthousiast. „De Buzzcut is geschreven voor 1000 exemplaren“, schrijft een volggids.

En verdomd, niet leuk. Laten we doorgaan met de zoektocht naar vierentwintig keer, nek in de camera en meer tatoeages voor foto’s ziendie lange tijd niet leverbaar waren. Aan de andere kant kunt u genieten van een Roos. Omdat tatoeages echt zijn, is niets mogelijk.

Twenty4Tim: Video gaat viraal op Tiktok

Op Tiktok kun je meer video’s over Friseurbesuch vinden, en er werd allemaal extreem op geklikt. De volgende clip brengt je een levensduur van 1,2 miljoen views. Hier is het, wie de Friseur met de Rasierer am Übergang werkt.

Das Fazit van Twenty4Tim: „Ik heb ook een Playmobil-figuur. Ze hebben nog steeds zo’n ultraglanzend ‚haar‘ en het lijkt op hun haar.“ Het officiële verslag van ProSieben meldde in de Commentaries zu Wort: „Dat is heel anders.“

Zorg ervoor dat de influencer de actie op zich neemt. Erklärte, er is acht jaar dieselvrij geweest, maar in diesem heeft Jahr er sich (innerlijk) veranderingen ondergaan. Dies wiederum hänge womöglich mit signal Dschungelcamp-Teilnahme jijammen. Kurz zou het op weg naar friseur beter kunnen maken.