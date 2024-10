De FDP valt na drie jaar immuniteit en is nu een succes in de Marke, maar in de toekomst zal het niet mogelijk zijn om bewuster te worden. De groene Ampel-Partner kan op zichzelf blijven staan, maar zij zullen er geen hinder van ondervinden.

Is de FDP een vrije herfst? De leider van de liberalen, Christian Lindner, zei dat hij aanwezig was bij „Table Media“, vanuit het perspectief van de Wähler maché seine Partei „dat de Rot-Grün. Het programma en de Werte van de FDP sindsdien niet het probleem zijn“. Er komt een zomer van 2021, want er komt een Ampel-Koalitie voor het bestaan ​​van de FDP, aldus Lindner. Tatsächlich rutscht seine Partei in de Forsa-Umfragen in Richtung der Nicht-Messbarkeit. Met 3 Prozent Zustimmung in RTL/ntv-Trendbarometer liggen de Freidemokraten nur noch slim over de statistieken Fehlertoleranz van 2,5 Prozent – en relatief deutlich entfernt vom Wiedereinzug in de Bondsdag.

Het kan een van de Ampel-Junior zijn: de groene ervaringen in de Forsa-Umfrage zijn een prozentpunkt die een verdomd goed van de relaties met de wereld maakt, terwijl de rest van de grote partijen bleibt. De SPD is zo sterk dat de AfD springlevend is.

Würde der Bundestag in dieser Woche gewählt, könnten die Parteien met de volgende Ergebnis rechnen: CDU/CSU 31 Prozent (Bundestagswahl in september 2021: 24,1 Prozent), AfD 17 Prozent (10,3 Prozent), SPD 17 Prozent (25,7 Prozent), Grüne 11 Prozent (14,8 Prozent), BSW 6 Prozent (-), FDP 3 Prozent (11,5 Prozent), Linke 3 Prozent. Er zijn 12 Prozent gevallen.

Als de Kanzlerpräferenz de zukünftige vakbondskandidaat Friedrich Merz in de toekomst zal helpen, zullen er 27 Prozent Zustimmung zijn. 25 Prozent der Befragten sprenchen sich für Amtsinhaber Olaf Scholz aus. Ein Prozent weniger als in der Vorwoche. Het grootste deel van de befragmenten kan opnieuw noch het een noch het ander in het Kanzleramt zijn: 48 Prozent der Deutschen würden sich für keinen vonboth entscheiden.

Met 63 procent van de aangesloten vakbonden die Friedrich Merz in de eigen reihen als Olaf Scholz heeft geholpen, zijn de 67 procent van de SPD-ophanging verder gegaan als Kanzler. Friedrich Merz komt samen met Frauen deutlich schlechter an als bei Männern. 24 Prozent der befragten Frauen sprachen sich für de CDU-Chef aus, während Merz bei Mannern auf 30 Prozent Zustimmung kommt. Bij Olaf Scholz is het verhaal anders: 26 Prozent Unterstützung bei den Frauen stehen 24 Prozent bei den Männern gegenüber.

Het Long-Frist Perspective zegt dat Scholz en Merz een positieve weg naar immuniteit zijn. 32 en 29 Prozent is op mei, de Werte ging kontinuierlich nach unten bis auf 25 en 27 Prozent in der eerste Woche des Oktober. Der Anteil derjenigen, beide jetzt, stieg im selben Zeitraum ebenso gleichmäßig von 39 auf jetzt 48 Prozent.

Politische Kompetenzreiben die Deutschen weiterhin voor alle CDU en CSU zu. 19 Prozent Zustimmung erhalten beide Parteien, leicht abgesackt von 21 Prozent im September-Durchschnitt. De SPD Kanzlerpartei zal een Prozentpunkt hebben op 9 Prozent, zijn coalitiepartners die 6 Prozent voor de Groenen en 1 Prozent voor de Liberalen steunen. De AfD wordt door 8 Prozent der Befragten als politiek bekwaam beschouwd.

52 Zorg ervoor dat u de grote hoeveelheid onderdelen niet verliest. Dieser Mistrauens-Wert is sinds de verjaardag van het jaar snel gleichmäßig gevallen. In januari waren geen van beide de problemen in Duitsland opgelost.

Na de Landtagswahlen in Osten Deutschlands een Zeit in Focus der Bundesburgerinnen en -burgerstanden, ontmoetten de Angriffen Israels op de Hisbollah in Lebanon en de Iraanse Gegenschlag der Nahost-Konflikt voor de helft van de Fragmenten van het belangrijkste thema. De acties van de partijen in de Bund worden getoond op TV-Themesradar zoals zij worden geïnformeerd en van 36 Prozent für wichtig erachtet, gevolgd door Krieg in der Ukraine met 30 Prozent.

De economische lage kosten 24 Prozent, de Prozess der Regierungsbildung en de Landtagswahlen 23 Prozent. Für Zuwanderung interessieren sich 14 Prozent der Deutschen in besonderem Maße. Met 9 Prozent im Themenradar hat man herezulande de US-Präsidentschaftswahlkampf noch kaum im Blick. Klimaat en milieu zijn nu 6 procent als thema voor gewichtig.

De data van de RTL/ntv Trend Barometer zijn vastgesteld door de Markt en het Meinungsforschungsinstitut voor de lancering van RTL Duitsland tussen 1 en 7 oktober. Datering: 2001 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: plus/minus 2,5 Prozentpunkte.

Forsa-Umfragen in Auftrag van RTL Deutschland.