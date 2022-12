RS-Virus – Professor erklärt, was wir über Impfstoffe und ihre Folgen wissen

tz Welt

Von: Dominik Jahn

Das RS-Virus beschäftigt seit Wochen die Kinderkliniken in Deutschland. Die Zahl der Infizierten steigt weiter – die Folgeschäden sind nicht zu unterschätzen. Laut Recherchen ist ein spezieller Impfstoff verfügbar, aber noch nicht zugelassen.

Das RS-Virus ist seit Wochen ein großes Thema. Immer mehr Kinder erkranken und Kliniken stoßen an ihre Grenzen. Zur aktuellen Situation, zu Folgeschäden bei infizierten Kindern und zum Stand der Forschung zu Impfstoffen gegen das Virus echo24.de fragte Professor Jan Steffen Jürgensen, Vorstandsmitglied des Klinikums Stuttgart.

Bereits im Oktober 2021 sprach unser Redaktionsteam mit Dr. Friedrich Reichert, Kinderinfektiologe und Ärztlicher Leiter der Pädiatrischen interdisziplinären Notaufnahme (PINA) am Klinikum Stuttgart, über die damalige schwierige Situation. Die Umstände im Jahr 2022 sind nicht weniger dramatisch.

Das Klinikum Stuttgart rechnet mit mehr als 40.000 Behandlungen bis Ende des Jahres

Nach Angaben von Professor Jan Steffen Jürgensen hat das Olgahospital des Klinikums Stuttgart, Deutschlands größte Kinderklinik, „seit Wochen stark nachgefragt“: „Allein die Besuche in der Kindernotaufnahme sind in diesem Jahr auf Rekordniveau und werden bis Ende des Jahres weit über 40.000 Behandlungen erreichen.“

Ursachen seien demnach „vor allem atypische Häufungen von Atemwegsinfekten, aber auch Ausfälle und Überlastungen im niedergelassenen Kinderarztbereich“. Jan Steffen Jürgensen: „Im Olgahospital, der Kinderklinik des Klinikums Stuttgart, werden derzeit allein wegen RSV mehr als 15-20 Patienten regelmäßig behandelt. Diese Patienten bleiben in der Regel 3-6 Tage auf der Station.“

Das macht die Situation mit dem RS-Virus so akut

Doch was macht die aktuelle Situation mit dem RS-Virus bei Kindern so akut? Es ist für den Chef des Stuttgarter Klinikums „das Zusammentreffen vieler Infektionsfälle mit erhöhtem Behandlungsbedarf bei gleichzeitiger Auslastung der Kinderkliniken“. Die Lage ist „Ohne Reservekapazität, bei erhöhtem Krankenstand oder Isolationsanforderungen in den Klinikteams sehr anspruchsvoll“.

Die Kinderkliniken in Ludwigsburg und Schwäbisch Hall haben sich bereits zu Wort gemeldet echo24.de sprach über die zunehmenden Zahlen und Ursachen. Hier sieht man auch die „pandemiebedingten Hygienemaßnahmen“ als möglichen Grund.

RS-Virus bei Kindern: Welche Rolle die Corona-Pandemie spielen kann

Die Corona-Pandemie ist ein Ansatz, den auch Professor Jan Steffen Jürgensen im Auge hat. Obwohl sein „Die wissenschaftlichen Beweise zu dieser Frage sind nicht eindeutig“aber nicht auszuschließen: „Das Immunsystem ist wohl nicht grundlegend beeinträchtigt, aber das nach dem Ausbleiben von Infektionen in Phasen der strikten Isolation erworbene Wissen über die Erreger ist unterentwickelt – mit aktuellen Häufungen als eine Art Nachholeffekt.“

Denn wie der Klinikdirektor erklärt, scheinen die Verläufe bei den am RS-Virus erkrankten Kindern nicht „untypisch“ zu sein. Allerdings sei „die Häufung und Koinzidenz mit ungewöhnlich frühen Influenza-Fällen“ durchaus „besonders“.

Chronische Entzündung der Atemwege als Folge einer Infektion

Die Antwort des Professors auf die Frage nach den Folgeschäden bei Kindern, die mit dem RS-Virus infiziert waren und sind, Kinder, ist für Eltern wenig beruhigend. Denn Patienten „Personen, die einen der seltenen, sehr schweren Verlauf einer RSV-Infektion hatten, haben ein höheres Risiko, eine chronische Atemwegsentzündung zu entwickeln.“.

Gerade in den Wintermonaten ist es daher wichtig, die Kinder ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Ist es das RS-Virus, Corona oder Influenza? Die Symptome sind sehr ähnlich, wie echo24.de hat sich gemeldet. Aber wie sieht es mit dem Impfschutz aus?

Impfung gegen das RS-Virus – das ist der aktuelle Stand der Forschung

Von Professor Jan Steffen Jürgensen gibt es gegenüber echo24.de einen interessanten Einblick in den aktuellen Forschungsstand. Er macht deutlich, dass Impfstoffe in der Entwicklung sind, „aber leider noch nicht genehmigt“. Derzeit besteht die Möglichkeit der passiven Immunisierung mit Antikörpern. Laut „Deutscher Apothekerzeitung“ reicht eine Dosis des Antikörpers aus.

Darin heißt es: „Nun hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA im September tatsächlich Nirsevimab mit dem Handelsnamen Beyfortus von AstraZeneca und Sanofi zur Zulassung empfohlen.“ Jürgensen erklärt: „Vor wenigen Wochen wurden die Ergebnisse einer Impfstudie an über 7.000 Schwangeren mit einem RSV-Impfstoff von Pfizer vorgestellt, die sehr vielversprechend sind.“ Würden die Mütter geimpft, würden Antikörper gegen das Virus an die Kinder weitergegeben und sie in den besonders sensiblen ersten Lebensmonaten schützen, Zulassungsanträge werden in den USA noch in diesem Jahr erwartet.

Sanofi bereits an Auffrischungsstudie für Corona-Impfstoff beteiligt

Mit Sanofi beschäftigt sich ein Hersteller mit dem Impfstoff gegen das RS-Virus, der auch an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Corona beteiligt war. Damals wurde der Impfstoff einer sehr umfangreichen Auffrischungsstudie unterzogen, mit besonderen Ergebnissen.