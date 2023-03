Opmerking van de uitgever: Meld u aan voor Unlocking the World, de wekelijkse nieuwsbrief van CNN Travel. Ontvang nieuws over openen en sluiten van bestemmingen, inspiratie voor toekomstige avonturen, plus het laatste nieuws over luchtvaart, eten en drinken, waar te verblijven en andere reisontwikkelingen.





Het is al een van de meest luxueuze locomotieven die er zijn, en The Royal Scotsman Belmond staat op het punt nog glamoureuzer te worden met de lancering van twee prachtige nieuwe suites.

De suites zijn ontworpen door de in Parijs gevestigde interieurontwerper Tristan Auer en zijn ontworpen in de stijl van een groots landhuis, compleet met klassieke knipogen naar de Schotse cultuur. Ze zullen in mei 2024 op de beroemde trein worden geïntroduceerd.

Het elegante interieur omvat handgemaakte wandbekleding en stoffering die de rijke kleuren van het landschap van de Schotse Hooglanden weerspiegelen, evenals donkere houten lambrisering verfraaid met gedetailleerd inlegwerk.

In de lounge vindt u een fauteuil en een bank die zijn uitgedost in een op maat gemaakt tartan-ontwerp waarin drie van de meest iconische reizen van de trein zijn verwerkt, evenals een ruitjesblok bestaande uit 37 draden. Dat is er één voor elk jaar dat de trein, die sinds 1985 rijdt, door de Hooglanden heeft gereden.

“De op maat gemaakte tweeds en tartans die we voor Royal Scotsman hebben gemaakt, zijn allemaal geweven in landelijke fabrieken in Schotland en weerspiegelen de ongerepte schoonheid van het land en de verbazingwekkende geschiedenis van de trein”, zegt Araminta Birse-Stewart, oprichter en creatief directeur van Araminta Campbell , het Schotse merk achter de unieke stoelen.

“Elk detail is zorgvuldig samengesteld om reizigers te inspireren de magie van de Hooglanden te omarmen.”

Ondertussen vallen de weelderige en suite badkamers op met oude Schotse steenmotieven en Keltische symboliek.

Reizigers die de Highland Journey van twee nachten boeken in een Grand Suite, tegen een prijs van ongeveer $ 7.212 per persoon voor een all-inclusive verblijf, profiteren van privétransfers van en naar hun hotel of luchthaven, evenals één behandeling per persoon in de rijdende spa van de beroemde trein – de enige in zijn soort in Europa.

De bar aan boord van de trein is ook gevuld met meer dan 50 soorten whisky, terwijl de reis zelf bezoeken aan distilleerderijen, excursies naar kastelen en wildzwemmen en foerageren omvat.

De onthulling van de Royal Scotsman, A Belmond Train, de nieuwe grote suites van Schotland komt na de lancering van de Orient Express La Dolce Vita, gecreëerd door de Accor Hotels-groep, een trein met 11 wagens met een barrijtuig met livemuziek en spelletjes, 12 luxe met hout omzoomde hutten en 18 master suites.

Ondertussen zal Belmond later deze zomer ook acht nieuwe suites lanceren op de Venice Simplon-Orient-Express-trein.