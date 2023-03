Farrar, Straus en Giroux

De sage van de moord en zelfmoord van de familie Hart sloeg de tijdgeest in 2018 met zijn meedogenloze combinatie van wreedheid, geweld en narcisme op sociale media.

Eind maart 2018 joegen Jennifer Hart en haar vrouw Sarah hun gezin van een klif. Op de achterbank van hun SUV zaten Ciera, Abigail, Jeremiah, Devonte, Hannah en Markis – allemaal tussen de 12 en 19 jaar oud. Jennifer en Sarah waren blank, alle kinderen waren geadopteerd uit zwarte of gemengde gezinnen.

In haar nieuwe boek We waren ooit een gezin, De vasthoudende en kwetsbare berichtgeving van journaliste Roxanne Asgarian onthult de basis van dit intens verontrustende verhaal – een gebroken kinderwelzijnssysteem waarvan de enige prestatie de uniformiteit is waarmee de bureaucratie levens over staatsgrenzen heen heeft verwoest.

De adopties door de Harts brachten zes kinderen uit pleeggezinnen in Texas naar een nieuw huis in Minneapolis. Wat onderzoekers tijdens het onderzoek van de lijkschouwer ontdekten, was een fatale paradox: de thuisomgeving van Hart was beledigend, de kinderen waren ondervoed en werden gebruikt als rekwisieten voor rooskleurige posts op sociale media op Facebook. Talrijke getuigen maakten melding van verontrustende incidenten van misbruik. Te vaak, als het paar werd aangegeven bij kinderwelzijnsfunctionarissen, verlieten de Harts het rechtsgebied of haalden de kinderen van school.

Ciera, Devonte en Jeremiah waren broers en zussen van wie de moeder de voogdij over hen verloor door middelenmisbruik. Ze werden bij hun tante geplaatst, maar de gezinsregeling werd beëindigd toen een maatschappelijk werker ontdekte dat de moeder van de kinderen hun oppas was. Als gevolg hiervan werden de kinderen uit hun familie verwijderd en uiteindelijk geadopteerd door Sarah en Jennifer. Broers en zussen Abigail, Hannah en Markis werden in 2006 door de Harts geadopteerd. Hun biologische moeder werd gediagnosticeerd met borderline persoonlijkheidsstoornis en verloor de voogdij over de kinderen toen medisch personeel haar aangaf bij de kinderbescherming wegens vermeende onvoldoende aandacht voor hun medische behoeften.

De berichtgeving van Asgarian spaart niemand die betrokken is bij de tragedie – ook zijzelf niet. Haar onderzoek legt de complexe familierelaties, goede en slechte besluitvorming en Kafka-achtige kinderbeschermingsbedrijfsstaat bloot die de weg naar de ondergang van de Hart effende. We leren in het voorwoord van het boek over Asgarians eigen onstabiele jeugd en een diep gevoelde persoonlijke band met het verhaal. Asgarian verklaart vanaf het begin dat ze geen passieve waarnemer is van onrecht, en catalogiseert voor de lezer plaatsen waar ze aspecten van het verhaal heeft beïnvloed.

De transparantie van het boek is ons voordeel en een weloverwogen uitnodiging om in de aard van gezinsmishandeling te stappen. Het is niet gemakkelijk te lezen. Maar Asgarians gepersonaliseerde feitenonderzoek biedt essentiële context om te begrijpen wat er is gebeurd, het gedrag van de betrokken families – en de impact van het verwijderen van kinderen op biologische moeders, hun kinderen en adoptiegezinnen. Haar rapportage legt uit wat de uitdrukking “het belang van het kind” werkelijk betekent in een juridische omgeving die gericht is op snelle adoptie.

Het boek belicht de Adoption and Safe Families Act, die tot doel had de verwijdering van kinderen uit onveilige huizen en plaatsing bij adoptiegezinnen te bespoedigen. De wet stelt een tijdlijn vast op het moment dat een kinderwelzijnszaak wordt gestart en vereist beëindiging van de ouderlijke rechten als een kind gedurende 15 van de laatste 24 maanden in een pleeggezin heeft gezeten. Voorstanders van de wet voerden aan dat hun hervorming van het kinderwelzijnssysteem de rechten van kinderen waarborgt, en dat het bij elkaar houden van biologische gezinnen vaak de belangen van kinderen opoffert ter wille van de ouderlijke rechten.

Maar Asgarian merkt op dat de “ASFA een golf van meer dan twee miljoen kinderen veroorzaakte van wie de rechten van hun ouders werden beëindigd. Zwarte kinderen hebben 2,4 keer meer kans dat hun ouderrechten worden beëindigd dan blanke kinderen.” In Texas, waar de Hart-kinderen werden geboren, “hadden zwarte kinderen bijna twee keer zoveel kans als blanke kinderen om te worden aangegeven als slachtoffer van kindermishandeling. waarschijnlijk zullen worden herenigd met hun families’, schrijft ze.

De adoptiepijplijn in Texas was ook een bron van inkomsten. ASFA kwam met federale vergoedingsprikkels die aan staten werden betaald om het aantal voltooide adopties te verhogen, de boekdetails. In 2015 ontving Texas 15% van het totale budget van $ 84 miljoen aan federale vergoedingen. Asgarian meldt dat het grootste deel van de inkomsten uit vergoedingen in Texas werd toegewezen aan niet-adoptiegerelateerde uitgaven. Ondertussen, schrijft ze, was een aanzienlijk deel van het inkomen van Jennifer en Sarah afkomstig van vergoedingen in verband met de adoptie van hun kinderen. Geen van deze financiële hulp zorgde voor een veilige thuisomgeving voor hun kinderen.

Het lot van de Hart-kinderen is een verschrikkelijk klaroengeschal. Asgarians Klieg-lichte reportage, in de moddertraditie van Martha Gellhorn en Lorena Hickok en met het vertelbureau van Ernestine Eckstein, dwingt tot luisteren en handelen.

Marcela Davison Avilés is een schrijver en onafhankelijke producent die in Noord-Californië woont.