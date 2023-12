Rouwende bruidegom uit South Carolina, wiens bruid uren na het huwelijk werd vermoord, vecht tegen schoonmoeder over nalatenschap: rapport

{{#rendered}} {{/rendered}}

De bruidegom wiens bruid tijdens hun huwelijksnacht werd vermoord door een vermoedelijk dronken chauffeur uit South Carolina, is nu verwikkeld in een juridisch gevecht met zijn schoonmoeder over de controle over het landgoed van zijn overleden vrouw.

Lisa Miller, moeder van de 34-jarige Samantha Miller, betwist zelfs het urenlange huwelijk tussen haar dochter en Aric Hutchinson, zo meldde de Post and Courier. De bruid werd in april gedood toen hun golfkar werd geraakt toen ze hun huwelijksreceptie in Folly Beach verlieten.

Jamie Lee Komoroski, 25, uit New Jersey, vertelde de politie dat ze ongeveer een uur voor de politie een shot tequila en een biertje had gedronken. gruwelijke botsing op 28 april . Komoroski zou haar grijze Toyota-huurauto tegen de golfkar van het echtpaar hebben gegooid terwijl ze 105 km per uur reed – twee keer de wettelijke limiet op het eiland bij Charleston.

MOEDER VAN BRUID VAN ZUID-CAROLINA GEDOOD BIJ HUWELIJKSAANVAL HAALT UIT NAAR BESCHULDIGE DRONKEN BESTUURDER

Maanden na de tragedie diende Lisa Miller een petitie in om Hutchinson te ontslaan als persoonlijke vertegenwoordiger van de nalatenschap van haar dochter. Ze beweert dat haar dochter zou hebben gewild dat zij een deel van de erfenis zou krijgen.

“Aric en ik waren het meerdere keren met elkaar eens dat Sam zou willen dat we alles samen zouden doen, aangezien we de twee belangrijkste mensen in haar leven zijn”, vertelde ze aan de krant. ‘Ik heb nooit de geldigheid van het huwelijk in twijfel willen trekken. Ik heb Sam nooit willen onteren. Maar ik heb het gevoel dat Aric mijn dochter oneert door tegen haar wensen in te gaan.’

De advocaat van Hutchinson vertelde de krant dat zijn cliënt “meer dan genereus” is geweest tegenover zijn schoonmoeder.

SOUTH CAROLINA BRUIDEGOM PLANNEN DE BEGRAFENIS VAN DE BRUID NA TRAGISCHE HUWELIJKSDAGCRASH

“Ze heeft hem terugbetaald door te dreigen de geldigheid van zijn huwelijk met Sam op een frivole manier in twijfel te trekken”, aldus advocaat Patrick Wooten. ‘Je zou hopen dat mevrouw Miller te veel respect voor haar eigen dochter zou hebben om dat te doen.’

Nadat ze haar schoonzoon had geprezen na de dood van haar dochter, zei Miller dat ze gealarmeerd was door de snelheid waarmee Hutchison geld probeerde te verdienen aan de tragedie, aldus het rapport.

Zijn advocaten zeiden dat hij Miller de helft van de eventuele vergoeding heeft aangeboden in een rechtszaak wegens onrechtmatige dood als ze zou stoppen met het betwisten van de geldigheid van het huwelijk.

“Aric heeft dit schikkingsaanbod niet gedaan omdat Lisa Miller een geldige juridische claim had – die heeft zij niet – maar eerder omdat hij een genereus persoon is en natuurlijk liever pijnlijke, openbare rechtszaken over de geldigheid van zijn huwelijk met Sam zou vermijden. ’, aldus Wooten.

Millers advocaat, Jerry Meechan, zei dat haar “belangrijkste reden om in te grijpen is om het landgoed van Samantha Miller en al zijn rechtmatige erfgenamen te beschermen. Er is geen reden om het proces te overhaasten en in het geheim te verhullen”, beweerde hij. “Dit was vanaf minuut één een geldgreep.”

Komoroski wordt beschuldigd van roekeloze moord op voertuigen en drie aanklachten wegens rijden onder invloed. In een rechtszaak wegens onrechtmatige dood worden zij en vier bars beschuldigd van het te veel serveren van Komoroski op de avond dat ze naar verluidt dronken reed.

