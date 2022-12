Rotterdams Urban-Farm-Experiment – ​​POLITICO

Dieser Artikel ist Teil von POLITICOs Global Policy Lab: Living Cities, einem kollaborativen Journalismusprojekt, das die Zukunft von Städten erforscht. Kapitel 3 des Projekts wird von Holcim vorgestellt.

ROTTERDAM — Der steigende Meeresspiegel stellt die niederländische Stadt Rotterdam vor eine existenzielle Herausforderung. Für einige Einheimische ist es auch eine Geschäftsmöglichkeit.

Peter und Minke van Wingerden, Gründer der ersten schwimmenden Milchfarm der Welt, sehen das jedenfalls so.

Scannen Sie die Ufer der Maas, die durch Rotterdam fließt, eine Stadt mit rund 600.000 Einwohnern in den südlichen Niederlanden, und ihr Dreideckerboot hebt sich von den anderen Schiffen ab, die im Hafen von Merwe festgemacht sind.

Der Freiluftstall auf der obersten Ebene bietet Platz für bis zu 40 Kühe; Die von ihnen produzierte Milch und Gülle werden auf den unteren zwei Ebenen verarbeitet, wo sich auch ein vertikaler Kräuterbauernhof befindet.

Ein Team von 40 Freiwilligen arbeitet auf der Farm und betreibt einen kleinen Laden – an Land – wo Besucher Milch, Butter, Joghurt, Buttermilch und Käse, die an Bord hergestellt werden, sowie Dünger und Kräuter kaufen können. Sie liefern auch an lokale Supermärkte.

Die Gründer, die ein Ehepaar sind, haben ihre Farm als Antwort auf die Herausforderungen langer Lieferketten konzipiert, die einen starken ökologischen Fußabdruck hinterlassen und zunehmend anfällig für Störungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel sind.

„Einer der Vorteile einer schwimmenden Farm [is that] Weil Sie klimaanpassungsfähig sind, können Sie bei extremen Wetterereignissen wie Überschwemmungen oder starken Regenfällen weiterhin frische, gesunde Lebensmittel in der Nähe der Stadt oder in der Stadt produzieren, sagte Minke.

Rotterdam ist eine der am stärksten von Klimaauswirkungen betroffenen Städte in den Niederlanden: 85 Prozent seiner Fläche liegen unter dem Meeresspiegel, verglichen mit einem Viertel des Landes insgesamt.

Da immer mehr Städte Schritte unternehmen, um sich an den Klimawandel anzupassen und ihre Emissionen zu senken, sagt das Paar, dass ihr Modell lokalen Führungskräften helfen kann, diese Ziele zu erreichen, indem es die Entfernung verringert, die Lebensmittel zurücklegen müssen, bevor sie die Verbraucher erreichen.

Floating Farm befindet sich in Gesprächen mit Dubai und Singapur, um das Experiment zu wiederholen, wobei der Schwerpunkt eher auf dem vertikalen Pflanzenbau als auf Milchprodukten liegt.

Während das System die traditionelle Landwirtschaft nicht unbedingt ersetzen sollte, sollte „jede Stadt mindestens eine schwimmende Farm haben“, insbesondere diejenigen, die von Wasser umgeben oder stark von Lebensmittelimporten abhängig sind, sagte Minke.

Lokal denken

Die Idee für die schwimmende Farm kam dem Paar, nachdem Peter, ein Ingenieur, die Folgen des Hurrikans Sandy in New York aus erster Hand erlebt hatte, wo er an einem schwimmenden Wohnprojekt arbeitete.

Auf der obersten Etage der schwimmenden Farm können bis zu 40 Kühe untergebracht werden | Giovanna Coi/POLITIK

Die Lebensmittelversorgungsketten der Stadt, die auf Tausende von Imbisswagen angewiesen sind, brachen zusammen und ließen die Bewohner ohne frische Produkte zurück. Peter erkannte, dass „wenn ein Hurrikan oder Sturm nach Rotterdam käme, nach zwei Tagen keine frischen Lebensmittel mehr in den Regalen wären“.

Das Ehepaar begann klein mit dem Ziel, lokale Verbraucher mit hochwertigen Milchprodukten zu versorgen und die Stadtbewohner über die Bedeutung einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion aufzuklären.

Das Paar arbeitete mit Forschern der Universität Utrecht zusammen, um festzustellen, ob Kühe seekrank werden, und stellte fest, dass sie auf ihrem Boot, das auf der gleichen Stabilisatortechnologie beruht, die von Marineschiffen verwendet wird, um das Rollen zu minimieren, gut zurechtkommen.

Dennoch wird das Projekt von lokalen Tierschützern kritisiert. Die Partei für die Tiere (PvdD) forderte im vergangenen Jahr den Stadtrat auf, der Farm die Betriebserlaubnis in der Stadt zu entziehen, nachdem zwei Kühe bei unterschiedlichen Gelegenheiten ins Wasser gefallen waren und von Rettungskräften gerettet werden mussten. Der Antrag wurde nicht angenommen.

„Die Kühe fühlen sich auf dem Wasser sehr wohl“, sagte Minke, der betonte, dass Tierschutz für das Unternehmen „Thema Nummer eins“ sei.

Eine Plattform aus schwimmenden Solarmodulen versorgt die Farm mit Strom, die darauf abzielt, autark zu werden | Giovanna Coi/POLITIK

PvdD stellt auch die Behauptungen des Projekts über seine Nachhaltigkeit und Umweltauswirkungen in Frage und argumentiert, dass eine intensive Milchviehhaltung nicht klimafreundlich ist und dass die Menschen ermutigt werden sollten, weniger Fleisch und Milchprodukte zu konsumieren. Ein Parteimitglied nannte das Projekt einen „PR-Gag“ und „einen Marketingtrick der Viehwirtschaft“.

Minke betonte, dass das Unternehmen hart daran arbeite, seine Umweltauswirkungen zu minimieren. Die Farm füttert ihre Kühe mit Lebensmittelabfällen von lokalen Unternehmen – und sammelt und reinigt Regenwasser. Eine Plattform mit Sonnenkollektoren und einer Windkraftanlage schwimmt neben dem Schiff und versorgt es mit einem Teil der Energie, die die Farm benötigt.

Das Paar hatte geplant, im vergangenen Jahr eine zweite Farm im Hafen zu eröffnen, sagte aber, es warte noch auf eine Genehmigung der Stadtverwaltung.

Laut Minke war das Projekt von Anfang an mit regulatorischen Hürden konfrontiert, der sich daran erinnerte, dass es schwierig war, seinen Platz im Hafen zu sichern, als es 2019 gestartet wurde.

„Wir tun Dinge, die noch nie zuvor getan wurden, aber dann müssen wir uns mit Vorschriften auseinandersetzen, die für andere Situationen gemacht wurden“, sagte sie und fügte hinzu, dass diese Einschränkungen Innovation „sehr schwierig“ machten.

Johan Verlinde, der Rotterdams Klimaanpassungsprogramm leitet, bestand darauf, dass die Stadt „innovative Lösungen auf dem Wasser“ unterstütze, und stellte klar, dass sie keine privaten Initiativen wie die schwimmende Farm finanziert, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten.

Dieser Artikel ist Teil von POLITICOs Global Policy Lab: Living Cities. Kapitel 3 des Projekts wird von Holcim vorgestellt. Der Artikel wird in voller redaktioneller Unabhängigkeit von POLITICO-Reportern und -Redakteuren erstellt. Erfahren Sie mehr über redaktionelle Inhalte, die von externen Werbetreibenden präsentiert werden. Hier können Sie sich für Living Cities anmelden.