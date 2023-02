Rothschilds planen Übernahme der Familienbank — RT Business News

Die Familie Rothschild plant, Rothschild & Co, die gleichnamige Finanzdienstleistungsgruppe und eine der renommiertesten Investmentbanken der Welt, privat zu nehmen, wie Concordia, die Holdinggesellschaft der Familie, am Montag bekannt gab.

Laut der Erklärung betrachtet die Familie das Privateigentum an Rothschild & Co als „angemessener als eine öffentliche Notierung.“

„Keines der Unternehmen der Gruppe benötigt Zugang zu Kapital von den öffentlichen Aktienmärkten. Darüber hinaus wird jedes der Unternehmen besser auf der Grundlage seiner langfristigen Leistung als auf der Grundlage kurzfristiger Gewinne bewertet.“, sagte Concordia.

Concordia, die mit 38,9 % der Aktien und 47,5 % der Stimmrechte der größte Anteilseigner von Rothschild & Co ist, sagte, sie werde ein Übernahmeangebot für die verbleibenden Aktien der Bank zu je 48 € abgeben. Dies wird ein Aufschlag von 19 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs der Bank von 40,25 € sein und würde die Gruppe laut Bloomberg-Schätzungen mit rund 3,7 Milliarden € (4 Milliarden US-Dollar) bewerten.









Concordia plant, den Private Ownership Plan den Aktionären an ihrer Jahreshauptversammlung am 25. Mai vorzulegen, wobei die offizielle Einreichung des Angebots bis Ende des ersten Halbjahres 2023 erwartet wird.

Die Nachricht von der geplanten Übernahme ließ die Aktien von Rothschild & Co laut Handelsdaten um 17 % in die Höhe schnellen.

Rothschild & Co ist derzeit in Paris notiert. Sie ist eine multinationale Investmentbank und eines der weltweit größten unabhängigen Finanzberatungsunternehmen. Es besteht aus drei Geschäftsbereichen – Global Advisory, Wealth and Asset Management und Merchant Banking. Die aktuelle Struktur von Rothschild & Co geht auf das Jahr 2012 und eine Fusion seiner französischen und britischen Niederlassungen zurück.

Rothchild & Co hat im vergangenen Jahr an einigen der bemerkenswertesten europäischen Transaktionen mitgewirkt, darunter Volkswagens Börsengang von Porsche und die Verstaatlichung des deutschen Energieriesen Uniper.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT