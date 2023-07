Rotes Licht ignoriert: Radfahrer verletzt

Bei einem Unfall in Tauberbischofsheim hat sich am Dienstagmorgen ein 43-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 8.15 Uhr über die Tauberbrücke auf der Würzburger Straße und wollte die „Hammelkreuzung“ geradeaus in Richtung Hauptstraße überqueren. Vermutlich ignorierte er dort das rote Licht der Ampel und kollidierte mit dem Auto eines 31-Jährigen, der stadtauswärts auf der Schmiederstraße fuhr und der Kurve der Vorfahrtsstraße in die Würzburger Straße folgte. Beim Aufprall stürzte der 43-Jährige und prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste nicht im Krankenhaus behandelt werden. Die Höhe des Schadens ist unbekannt.

“ Weiterlesen

Rotes Licht ignoriert: Radfahrer verletzt

gb02 De