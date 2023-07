Rotes Kreuz Salzburg verlost Blutkonserven zum Schwimmen

Gewinnspiel onder Blutspendern, um Versorgung im Sommer zu sichern.

Alle 15 Minuten wird in Salzburg een Blutkonserve benötigt, um Leben zu retten – sei es nach einem Unfall, einer Geburt of aufgrund einer Schweren Krankheit. Um die notronden Blutkonserven bereit zu halten, müssen jeden Tag rund 130 Persons ihr Blut spenden. In de zomer is het bijna onmogelijk om zoveel mogelijk geld uit te geven en uit te geven op Urlaub. Das Rote Kreuz hat onder het motto „Rette den Sommer, spende Blut“ nun ein Gewinnspiel ins Leben gerufen. „Wir begin am Montag, 10. Juli en verlost jeden Tag eine ‚Rette den Sommer‘-Luftmatratze. All Persons, who bei einer unserer Blutsendeaktionen in den Sommerferien ihr Blut, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Die Ziehung der Gewinner findet jeweils am Tag nach der Blutsendeaktion statt“, zag de Leiter van de Blutsendedienstes Anton Holzer (im Bild). Mits deze Aktion wolle man die Blutversorgung in den Sommermonaten sicherstellen.

Die nächsten Blutspendermine: 10 juli, Pfarrwerfen, 16 bis 20 Uhr (Volksschule); 11. Juli, Thalgau, 16 bis 20 Uhr (Polytechnische School); 12 juli, Abtenau, 15 bis 20 Uhr (Mittelschule); 13. Juli, Nußdorf en Elsbethen, juwelen van 16 tot 20 Uhr in der Volksschule.